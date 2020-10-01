Протест шахтеров КЖРК может быть спровоцирован перед выборами, – председатель правления

Три из четырех шахт Криворожского железорудного комбината возобновили работу в полном объеме. И только 24 работника шахты "Октябрьская" до сих пор остаются под землей и не могут окончательно сформулировать свои требования. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил и.о. председателя правления КЖРК Сергей Новак.

Он также подчеркнул: у руководства предприятия есть подозрения, что протесты инспирированы отдельными политсилами перед местными выборами.

"Забастовки никакой и не было. Были незаконные акции протеста, потому что они не действуют в рамках действующего законодательства, а просто сидят в шахте, нарушая все правила пребывания под землей. Требования протестующих до сих пор не оформлены никак. Требуют просто повышения зарплаты. Просто улучшения каких-то условий труда. Мы даже не понимаем, о чем идет речь", – заявил Новак.

Он сообщил, что только за последний месяц зарплаты работникам КЖРК повышались дважды. С 1 сентября, еще до начала забастовки, заработные платы увеличили на 10% всем, и еще на 25% - тем категориям работников, которые давно не получали повышения зарплат.

"Некоторые шахты с пониманием отнеслись к ситуации. С прошлой субботы начали работать "Терновская" и "Гвардейская" шахты. С 30 сентября – шахта "Родина". Три из четырех наших шахт работают в полном объеме. Под землей остаются лишь 22 мужчины и 2 женщины из шахты "Октябрьская", которая начинала все эти процессы. На переговоры они не идут", – рассказал Новак.

По его словам, забастовщики несколько раз меняли требования. Сначала требовали установления зарплат на уровне 1000 долларов. Когда им указали на то, что сейчас непосредственно шахтеры получают 1300-1500 долларов – требования изменились. Бастующие потребовали 1000 долларов минимальной зарплаты для всех, кто спускается под землю, и 500 – для тех, кто работает на поверхности. Теперь же вместо тысячи долларов начала озвучиваться сумма в тысячу евро.

"Мы не понимаем, почему требования постоянно меняются. Есть подозрение, что за этим кто-то стоит, хотя за руку мы никого не ловили – ни из политиков, ни из кого-то еще. Впрочем, думаю, здесь дело в выборах, которые приближаются. Если бы мы нарушали генеральное, отраслевые соглашения или коллективный договор – были бы вопросы к нам. Но нарушений у нас нет. Поэтому единственное объяснение – это выборы", – заявил Новак.

Он отметил, что сейчас зарплаты на предприятии составляют около 720 долларов. Плюс – все работники получают оздоровительные в размере среднемесячного заработка и имеют возможность вместе с семьями отдыхать на одной из двух баз отдыха предприятия – в Скадовске и Бердянске. В этом году несмотря на карантин там оздоровились около 2 тысяч работников КЖРК.

Новак также подчеркнул: администрация предприятия обеспечивает бастующим вентиляцию помещений, воду и телефонию – несмотря на то, что некоторые СМИ сообщают об обратном.

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