Протест Грузии против Путина: в Кремле заговорили об огромных убытках

Из-за прекращения авиасообщения с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 миллиардов рублей.

Об этом заявил заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает "Медуза". При оценке убытков, по его словам, учитывались как прямые потери, так и часть упущенной выгоды.

В то же время "Коммерсант" в конце июня писал, что авиакомпании предварительно оценили свой ущерб в 3 миллиарда рублей, но официальные цифры получились на порядок ниже.

Как подчеркнул Дитрих, речь идет об "очень предварительной оценке". При этом ранее российским авиакомпаниям пообещали компенсировать потери от запрета полетов в Грузию из федерального бюджета.

Иллюстрация. Протесты в Грузии Коллаж

Напомним:

В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну возмущения.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

В частности, продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в ходе протестов в спину попала резиновая пуля, момент попал на видео.

Во время акции в Тбилиси оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июня в Грузии началась очередная волна протестов.

Митинг в Грузии 22 июня Telegram-канал "Протесты в мире"

Митинг в Грузии 22 июня Telegram-канал "Протесты в мире"

В РФ события вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Запрет вводится временно с 8 июля в целях "обеспечения национальной безопасности", говорится в указе.

Позже самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.

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