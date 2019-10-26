"Протащили ночью": "слуг народа" обвинили в работе на Россию

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде приняли поправки в закон об атомной энергетике, без участия членов профильного комитета.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявила нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцазде.

"Со спокойной душой мы рекомендовали принять законопроект, касающийся атомной энергетики. А потом подковерно ночью пытаются протащить эту правку, потом принимают ее без присутствия всех членов комитета. Эта правка, не касается закона об атомной энергетике, открывает лазейку для того, чтобы Украина начала импортировать энергию из РФ. Россия использует энергетику как оружие против Украины. Энергия из Белоруссии тоже манипуляция, поскольку они могут продавать только русский. Эту лазейку нужно закрыть", – сообщила политик.

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что ему как заместителю главы профильного комитета сообщили о том, что заседание, на котором будут рассматриваться правки в закон об атомной энергетике, состоится в 12 часов.

Но когда он прибыл до назначенного времени, ему ответили, что заседание уже завершили. Депутат от "Слуги народа" собрались раньше и проголосовали без нардепов от других фракций за все свои правки.

Верховная Рада

Напомним, 18 сентября Рада приняла закон №2236-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который депутат Андрей Герус ("СН") внес правку о разрешении закупать электроэнергию по двусторонним договорам из стран СНГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа" приготовила радикальное новшество для ФЛП.

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