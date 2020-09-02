Простые и эффективные правила защиты денег от мошенников

Почти 72 тысячи случаев незаконной действий с платежными картами, которые стоили украинцам сотен миллионов гривен – таковы неутешительные итоги статистики активности мошенников в 2019-м. 58% мошеннических действий было совершено в интернете. При этом, как свидетельствует мировая статистика, больше половины всех мошеннических схем осуществляются путем социальной инженерии: мошенники различными способами выманивают у доверчивых людей деньги или данные их банковских карточек.

В первые месяцы 2020-го в Нацбанке заявляли, что количество афер существенно снизилась – и как сглазили: с началом карантина, когда значительная часть платежей вынужденно перешла в онлайн, мошенники догнали и перегнали прошлогодние показатели.

Именно поэтому НБУ решил действовать – и с 7 июля проводит информационную кампанию #ШахрайГудбай. Это своеобразная "школа" для украинцев, где они смогут овладеть правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей, чтобы снизить риск попасть на крючок к мошенникам.

Проект объединил около 50 партнеров. Одним из первых его поддержал Альфа-Банк Украина, который большое внимание уделяет защите своих клиентов от возможных мошеннических действий. В рамках этого информационного проекта с помощью Альфа-Банка Украины OBOZREVATEL рассказывает, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Для того, чтобы защититься от мошенников, нужно в первую очередь понять, что именно они могут хотеть из вас вытащить. Разными путями они будут пытаться:

- завладеть реквизитами ваших платежных карт;

- узнать кодовое слово;

- выманить у вас пароли/коды банков и мобильных операторов, номера которых привязаны к банковской карте;

- снять лимиты с вашей карты;

- убедить вас добровольно перечислить деньги.

А в последнее время мошенники начинают подстраиваться и к развитию бесконтактных способов оплаты с помощью гаджета и онлайн-платежей.

На самом деле, не попасть в ловушку мошенников, покупая что-то в интернете – не так и сложно. Достаточно соблюдать несколько несложных правил.

Очевидное из них - покупайте онлайн только на проверенных сайтах.

Сначала проверьте сайт на безопасность оплаты. Это можно сделать, внимательно присмотревшись к адресной строке. При переходе к форме оплаты адрес должен начинаться с "https: //" (то есть обязательно содержать букву "s"), а рядом обязательно должно быть изображение замочка зеленого цвета. Это признаки передачи данных по защищенному каналу связи.

Проверить надежность сайта можно с помощью специальных сервисов:

Пригодятся также ресурсы с отзывами о надежности сайтов, продавцов и виртуальных магазинов и даже банальная проверка через поисковые системы.

Правило второе: пользуйтесь для покупок онлайн виртуальной картой, а все разговоры с продавцом проводите исключительно в личном кабинете на сайте сервиса объявлений.

Почему это важно? Обычно мошенники размещают на сайте объявления со "вкусной" ценой и требуют предоплату. И либо не высылают заказ, либо ведут клиента для оплаты на фишинговый сайт. Чаще всего для этого "продавец" вытягивает жертву с официального сайта, предлагая продолжить общение в Viber или каком-то другом мессенджере. А дальше пересылает ссылки на фишинговую страницу, имитирующую платежный сервис сайта объявлений. Так деньги попадают на карту мошенников.

Поэтому с осторожностью относитесь к слишком низким ценам и внимательно сверяйте в браузере адрес страницы, где проводите оплату: фишинговые страницы имеют незначительные и не заметные на первый взгляд изменения в названии. Ну и – ни в коем случае не переходите на внешние мессенджеры и не открывайте ссылки, пересылаемые продавцом. Для онлайн-покупок также откройте виртуальную карту, на которую перебрасывайте исключительно ту сумму, которая нужна для совершения покупки.

И ни при каких условиях не сообщайте продавцу никаких данных о вашей карте, кроме ее 16-значного номера и вашего ФИО.

Вас хотят "развести", если:

кроме 16-значного номера карты спрашивают о сроке ее действия, трехзначном номере на обороте карты, паролях, кодах банков и мобильных операторов;

просят сфотографировать вашу банковскую карту;

обещают легкие деньги или неожиданные призы (особенно, если вы не участвовали ни в каких розыгрышах)

звонят и пытаются побудить вас к определенным действиям – отправить к терминалу или банкомату;

предлагают перейти по ссылке, где нужно указать персональные данные и реквизиты банковской карты;

пытаются вас запугать – например, рассказывают о блокировании вашей карты и том, что преступники взломали ваш счет.

Очень важно обеспечить защиту своему финансовому номеру – то есть номеру телефона, к которому привязаны ваши карты и банковские счета. Ведь получив доступ к этому номеру, мошенники могут украсть деньги с ваших счетов, повесить на вас онлайн-кредиты или сделать в онлайн и офлайн-магазинах покупки, за которые заплатите вы, даже не подозревая об этом.

Обычно злоумышленники просто восстанавливают SIM-карту с вашим номером за якобы ее "потерю". А перед тем – готовятся к прохождению проверки, необходимой для получения новой "семерки": звонят будущей жертве или заставляют ее саму позвонить, пополняют счет – и таким образом могут назвать последние номера по истории звонков. А значит – без проблем получить "дубликат" симки. Другой путь – зарегистрироваться через личный кабинет мобильного оператора. Для активации в этом случае злоумышленнику следует ввести код с СМС, отправленный оператором на номер абонента. Но изобретательность мошенников не знает границ: они придумывают все новые и новые способы выманить у жертвы упомянутый код).

Защитить свой финансовый номер от мошенников можно:

- перейдя с предоплаченной связи на контракт;

- не разглашая свой финансовый номер телефона;

- отключив у оператора возможность удаленной замены SIM-карты;

- установив PIN-код SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

- зарегистрировавшись в онлайн-кабинете мобильного оператора.

Если же все эти действия вы осуществить опоздали и ваша SIM-карта перестала работать, потому что мошенники осуществили ее перевыпуск – вам следует позаботиться о защите своих счетов, карточек и учетных записей, к которым привязан этот номер телефона. Прежде всего позвоните в банк по номеру на обратной стороне вашей банковской карточки – и заблокируйте карточки, счета и доступ к интернет-банкингу. Сразу после этого свяжитесь с мобильным оператором, объясните ситуацию и попросите заблокировать и старую, и новую симки до выяснения обстоятельств. И заблокируйте доступы ко всем счетам, учетным записям и персональным кабинетам, которые были привязаны к украденному номеру.

Никогда не перезванивайте на номера, присланные вам в смс, вайбер-сообщениях или электронной почте. Чаще всего мошенники пытаются побудить к совершению такого звонка, присылая сообщение, что по вашему счету якобы была проведена какая-то операция - и указывают номер телефона для обратной связи. Естественно, первое, что делает человек, никаких покупок или перечислений не осуществлявший – звонит по указанному номеру, чтобы выяснить, что произошло. И во время этого разговора преступники выманивают у него реквизиты карты и коды подтверждения, которые приходят в СМС – вроде бы эта информация нужна для отмены операции. Полученную информацию они используют для подтверждения операций или изменения пароля к интернет-банкингу. То есть для получения доступа к вашим деньгам.

На самом деле клиенту банка вообще не надо никуда звонить. Ведь всю информацию о движении средств на ваших счетах можно отследить в мобильном или интернет-банка. Для связи же с банком вам вполне достаточно номера горячей линии, номер которой указан прямо на карте.

Если же вы все-таки попались на крючок к мошенникам – как можно быстрее заблокируйте карту, позвонив в банк или воспользовавшись мобильным приложением. Сообщите о случившемся сотрудникам банка (по номерам колл-центра) и работникам киберполиции (по номеру "горячей линии" 0800505170). Жалобу в киберполицию можно подать онлайн.

Будьте бдительны и тратьте ваши деньги не на мошенников, а на себя и своих близких.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!