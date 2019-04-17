|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Просто выживают": Медведев признал колоссальную бедность россиян

1.4тЧитать материал на украинском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что жизнь россиян "далека от идеала, многим людям трудно, а некоторые просто выживают".

"Сегодня в России почти 19 миллионов человек бедны. Это означает, что эти люди живут так, как жить не должны", – сообщил Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе, передает ZNAK.

"Но бедность разная, причины в каждом конкретном случае разные. Надо искать причины и смотреть еще на расходы семьи, а не только на доходы", – добавил глава российского правительства.

Новости
"Только усиливаются": Медведев забил тревогу из-за санкций Запада

По его словам, в результате усилий правительства количество бедных уменьшилось на 400 тысяч человек.

В то же время российский премьер-министр подчеркнул, что это цифра "не та, которую всем бы хотелось".

"На преодоление бедности в России направленна вся работа в социальном блоке правительства", – резюмировал Медведев.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
57
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украинцы если мы где то рядом у жопы...то вы в самой серединке
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Я не разу не слышал, что в самой нищей колонии Украина, назвали количество нищих, 80%?, 90%? Нацисты счастливы в колонии Порошенки)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Михайлов Андрей, и не услышишь, мы богаче
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...так эти 19 млн. считаются "вставшими с колен" ...или на их "горбу" и стоят те, кто "поднялся"...но Дима и весь "социальный блок правительства" о них помнит, а Вова так тот вообще - "Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет ...))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения