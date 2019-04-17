"Просто выживают": Медведев признал колоссальную бедность россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что жизнь россиян "далека от идеала, многим людям трудно, а некоторые просто выживают".

"Сегодня в России почти 19 миллионов человек бедны. Это означает, что эти люди живут так, как жить не должны", – сообщил Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе, передает ZNAK.

"Но бедность разная, причины в каждом конкретном случае разные. Надо искать причины и смотреть еще на расходы семьи, а не только на доходы", – добавил глава российского правительства.

По его словам, в результате усилий правительства количество бедных уменьшилось на 400 тысяч человек.

В то же время российский премьер-министр подчеркнул, что это цифра "не та, которую всем бы хотелось".

"На преодоление бедности в России направленна вся работа в социальном блоке правительства", – резюмировал Медведев.

Дмитрий Медведев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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