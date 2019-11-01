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1 ноября • обновлено в 12:59
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"Просто поверьте": Гончарук пообещал резкий рост экономики Украины

1.2т Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о росте экономики Украины на 40%, который произойдет в ближайшие годы.

Об этом он сообщил на телеканале "1+1". По его словам, "изменить страну за два месяца невозможно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Скриншот видео

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"Я хочу сказать всем скептикам, которые устали и не верят, что у нас что-то получится. Невозможно изменить страну за два месяца. Я хочу таким людям сказать: а вы просто поверьте, станьте рядом и делайте бизнес, платите налоги", – заявил он.

По словам главы правительства, людям нужно изменить модель поведения, перестать воровать, подкупать судей и чиновников. При этом он отметил, что озвученные им перспективы являются вполне реальными.

"Рост экономики на 40% за пять лет – это задача не для правительства. Это задача для всего нашего народа. Мы должны победить коррупцию и достичь честной конкуренции. Мы или растем и становимся успешной страной, или отказываемся от этой идеи, как от нереальной, и спокойно живем дальше", – отметил Гончарук.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
Теги
ВВП МВФ
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети смеются))))))
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Верим, как можно не поверить глядя в эти честные глаза) "Эти руки никогда не крали")
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
У лохотрона такая же вывеска
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