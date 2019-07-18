Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе

385 Читать материал на украинском

ГУ ГФС в Киеве выписало штраф на 1,6 тыс. грн в адрес погибшего в автокатастрофе четыре с половиной года назад певца Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин.

Об этом написал украинский продюсер Владимир Бебешко на своей странице в Facebook. "Привет, чуваки! На имя Кузьмы Скрябина только что пришло сообщение о штрафе с налоговой... Не знаю, как ему об этом сообщить!" – сказано в сообщении.

Он также обнародовал фотографию в знак доказательства. Ситуация разгневала многих украинцев, которые оставили гневные комментарии под публикацией.

Новости
"Голос. Діти 2019": сеть взорвало исполнение песни Скрябина на шоу

Скрябин

Скрябин

ТСН

"Шок", "В налоговой точно работают дебилы) и смешно, и страшно", "Дураков очень много, только не все вместе ходят, Андрей еще им не одному будет сниться. Вечная память Кузьме и Царство ему небесное", "Идиотизм", "Кошмар", "Я расскажу, а ты сейчас заплати!", "Кузьма там улыбнулся", "Привлечь к ответственности за такое, сволочи...", "Дебилы, конечно, но с другой стороны – это просто один из тысяч протоколов. Вы думаете, кто-то там вникал в имя, адрес...? Раскопали висяк на аудите, автоматом и отправили. Я так думаю. Авось и пени насчитали", - написали пользователи.

"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе
"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 2 февраля трогательно вспомнили лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб в этот день в автомобильной катастрофе в 2015 году. В сети посвятили артисту стихи, а также вспомнили о том, каким он был человеком. Друзья и знакомые артиста написали, что скорбят и помнят.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Кузьма Скрябін
Место
Украина
Теги
налоги соцсети ГФС Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel