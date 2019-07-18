"Просто – дно!" Налоговая выписала штраф для погибшего Скрябина: украинцы в гневе

ГУ ГФС в Киеве выписало штраф на 1,6 тыс. грн в адрес погибшего в автокатастрофе четыре с половиной года назад певца Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин.

Об этом написал украинский продюсер Владимир Бебешко на своей странице в Facebook. "Привет, чуваки! На имя Кузьмы Скрябина только что пришло сообщение о штрафе с налоговой... Не знаю, как ему об этом сообщить!" – сказано в сообщении.

Он также обнародовал фотографию в знак доказательства. Ситуация разгневала многих украинцев, которые оставили гневные комментарии под публикацией.

Скрябин ТСН

"Шок", "В налоговой точно работают дебилы) и смешно, и страшно", "Дураков очень много, только не все вместе ходят, Андрей еще им не одному будет сниться. Вечная память Кузьме и Царство ему небесное", "Идиотизм", "Кошмар", "Я расскажу, а ты сейчас заплати!", "Кузьма там улыбнулся", "Привлечь к ответственности за такое, сволочи...", "Дебилы, конечно, но с другой стороны – это просто один из тысяч протоколов. Вы думаете, кто-то там вникал в имя, адрес...? Раскопали висяк на аудите, автоматом и отправили. Я так думаю. Авось и пени насчитали", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 2 февраля трогательно вспомнили лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб в этот день в автомобильной катастрофе в 2015 году. В сети посвятили артисту стихи, а также вспомнили о том, каким он был человеком. Друзья и знакомые артиста написали, что скорбят и помнят.

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