"Прос**ли все полимеры": сеть высмеяла провал миллиардного проекта в России

Провал миллиардного проекта российского самолета МС-21, производство которого оказалось под угрозой из-за санкций США, высмеяли пользователи сети.

"Новейший "российский" авиапроект – самолет МС-21 – тоже оказался не российским. Главная его "фишка" – композитное крыло. Но Япония и США больше композитов не дают. А в России композитные компоненты для этого крыла делать не умеют. Еще раз – не умеют. Гениально же", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.

"В принципе, решение-то есть. Надо на замену композита взять стандартный российский материал (ну тот, который у якутского скульптора). А потом освятить не один раз, а два. Должно сработать", – иронизирует блогер.

"Крыльями стерхов, выращенных для этих целей заменить. Пилот есть, стажировку прошел", – пишет Сергей.

"Однако, у Путина все, к чему не прикоснется – превращается в руины... И, похоже, после пенсионного грабежа это наконец стало понимать все больше и больше л**тората", – отметил пользователь с ником Valenki52.

"Прос**ли все полимеры", – резюмировал Денис.

Новейший "российский" авиапроект - самолет МС-21 - тоже оказался не российским.

Главная его "фишка" - композитное крыло.

Но Япония и США больше композитов не дают.

А в России композитные компоненты для этого крыла делать не умеют.

Еще раз - не умеют.

Гениально же. pic.twitter.com/ABA6EkZCj5 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 10 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в американский черный список попали АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"), США и Япония прекратили поставлять Москве компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

Оставшихся запасов хватит на шесть самолетов. Ожидать, что поставки возобновятся, в ближайшее время не приходится, так что остается либо закупать композиты в Китае (но они в два раза толще и тяжелее тех, что используются сейчас), либо ждать, когда российские предприятия научатся производить продукцию, сопоставимую по характеристикам с американской и японской.