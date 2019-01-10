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"Прошу вас!" Друг Путина обратился к России из-за Украины

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Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, вызванные введением Кремлем запрета на импорт товаров из Украины.

В частности, постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция. Ведь, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки, свидетельствует публикация Додона в Twitter.

В связи с этим он попросил Медведева рассмотреть пути выхода из данной ситуации.

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"Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины", – написал Додон.

Напомним, что Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.

В частности, под запрет попали:

  • шоколад;

  • хлеб и пирожные;

  • подсолнечное масло;

  • пиво и вино;

  • соки;

  • консервированные овощи;

  • консервированные рыба и икра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

  • Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

  • После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

  • 27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

  • 25 декабря РФ расширила список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь – 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.

  • В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

"Прошу вас!" Друг Путина обратился к России из-за Украины

Читайте все новости по теме "Санкции против украинских чиновников" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против украинских чиновников
Персона
Игорь Додон
Место
Молдова
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Комментарии
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Пусть РУСНЯ сдохнет без импортной ЖРАТВЫ !
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1
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдому отару ждут новшества еще круче....
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2
0
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Умоляет немытых кацапов
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1
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Kiev Mangust, умЫляет 😂😂😂
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