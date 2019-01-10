"Прошу вас!" Друг Путина обратился к России из-за Украины

Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, вызванные введением Кремлем запрета на импорт товаров из Украины.
В частности, постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция. Ведь, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки, свидетельствует публикация Додона в Twitter.
В связи с этим он попросил Медведева рассмотреть пути выхода из данной ситуации.
"Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины", – написал Додон.
Направил официальное письмо @MedvedevRussia в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта.— Dodon Igor (@dodon_igor) 10 января 2019 г.
Хочу отметить, что я взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R
Напомним, что Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.
В частности, под запрет попали:
шоколад;
хлеб и пирожные;
подсолнечное масло;
пиво и вино;
соки;
консервированные овощи;
консервированные рыба и икра.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.
Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.
После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.
27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.
25 декабря РФ расширила список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь – 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.
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