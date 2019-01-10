"Прошу вас!" Друг Путина обратился к России из-за Украины

Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, вызванные введением Кремлем запрета на импорт товаров из Украины.

В частности, постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция. Ведь, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки, свидетельствует публикация Додона в Twitter.

В связи с этим он попросил Медведева рассмотреть пути выхода из данной ситуации.

"Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины", – написал Додон.

Направил официальное письмо @MedvedevRussia в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта.

Хочу отметить, что я взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R — Dodon Igor (@dodon_igor) 10 января 2019 г.

Напомним, что Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.

В частности, под запрет попали:

шоколад;

хлеб и пирожные;

подсолнечное масло;

пиво и вино;

соки;

консервированные овощи;

консервированные рыба и икра.

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