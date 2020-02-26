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26 февраля • обновлено в 22:52
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"Проще уволить всех!" Гончарук сказал, как собрался "мочить" коррупцию

3.7т
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил об усилении борьбы с коррупцией на государственных предприятиях.

В своем Telegram-канале глава Кабмина заверил, что коррупцию на самом высоком уровне уже победили.

"Коррупцию надо "мочить" системно. Вчера с новым Председателем ГФС мы договорились за несколько недель полностью сменить руководителей областных, региональных подразделений фискальной службы для борьбы с теневыми схемами", – написал он.

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Премьер отметил, что строительная сфера – одна из самых коррумпированных.

"Сейчас дискутируем по ликвидации ГАСИ как органа вообще. Это тот случай, когда проще уволить всех и перенабрать новых, честных людей", – сказал Гончарук.

Также правительство усиливает борьбу с коррупцией и в энергетике. "Мы уже сейчас меняем менеджмент в "Центрэнерго" и трех облэнерго. Это ускорит подготовку этих предприятий к прозрачной приватизации", – добавил он.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

kmu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Алексей Гончарук
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Корупція побєждєна, грошей в бюджеті все менше... Може не в тей бік перемогли?
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