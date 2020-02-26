"Проще уволить всех!" Гончарук сказал, как собрался "мочить" коррупцию

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил об усилении борьбы с коррупцией на государственных предприятиях.
В своем Telegram-канале глава Кабмина заверил, что коррупцию на самом высоком уровне уже победили.
"Коррупцию надо "мочить" системно. Вчера с новым Председателем ГФС мы договорились за несколько недель полностью сменить руководителей областных, региональных подразделений фискальной службы для борьбы с теневыми схемами", – написал он.
Премьер отметил, что строительная сфера – одна из самых коррумпированных.
"Сейчас дискутируем по ликвидации ГАСИ как органа вообще. Это тот случай, когда проще уволить всех и перенабрать новых, честных людей", – сказал Гончарук.
Также правительство усиливает борьбу с коррупцией и в энергетике. "Мы уже сейчас меняем менеджмент в "Центрэнерго" и трех облэнерго. Это ускорит подготовку этих предприятий к прозрачной приватизации", – добавил он.
Алексей Гончарук
kmu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.
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