Прощай, "Газпром"? Украина взялась за масштабный поиск нефти и газа в Черном море

Украина начала новый этап масштабных работ по поиску нефти и газа в Черном море.

"Сегодня в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря", – сообщил и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк в Facebook.

По его словам, сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15-ти дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба, район работ – Северо-западный шельф Черного моря.

При этом и.о. главы Госгеонедр отметил, что южный регион страны – наименее изученный и один из перспективных – шельф Черного моря освоен лишь на 4%. По данным ученых, запасы газа составляют не менее 40 млрд куб. м на площади 7 тыс. кв. м.

"В планах нашего предприятия "Причерноморье ГРГП" проведение комплексных геофизических и геохимических исследований с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурению перспективных объектов. С отработкой 7 тыс. км профильных работ сейсморазведки и 3,2 тыс. станций геохимических наблюдений", – резюмировал Кирилюк.

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что Российская Федерация и ее крупнейшая газодобывающая компания "Газпром" спонсируют группы влияния, которые блокируют деятельность по добыче газа в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госгеонедрах заявили о намерении выставить на аукцион 169 участков недр полезных ископаемых.