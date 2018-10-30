Пропали миллиарды: в Бельгии украли деньги погибшего Каддафи

Из бельгийских банков исчезли €3-5 млрд - проценты, начисленные на замороженные счета убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По мнению следствия, они будут направлены воюющим в Ливии группировкам. Об этом сообщает lenta.ru, ссылаясь на данные телеканала RTBF.

После гибели Кадаффи в 2011 году, по решению Совета Безопасности ООН €14 млрд, которые хранились на его счетах в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank, были заблокированы. Однако решение не распространялось на начисляемые проценты, которые за 8 лет составили €3-5 млрд. Эти средства были похищены неизвестными. Ведется расследование.

Муаммар Каддафи – ливийский государственный и военный деятель, политик и публицист, глава Ливии в 1969-2011 годах – был убит 20 октября 2011 года. Ливийского диктатора считали одним из самых богатых людей в мире. Его мифические богатства оцениваются в $50-200 млрд. Они были оформлены на действующие ливийские госучреждения и до сих пор хранятся в банках и инвестфондах ряда государств.

С завидным постоянством "миллиарды Кадаффи" исчезают со счетов европейских банков. В частности, 8 марта 2018 года зарубежные эксперты сообщили об исчезновении замороженных ливийских €10 млрд. Когда власти королевства Бельгии после расследования дела об отмывании денег собирались наложить арест на размещенные в стране €15 млрд, оказалось, что на счетах в банках осталось только €5 млрд.