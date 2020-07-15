Промышленность заплатит 5 млрд за повышение тарифа на передачу электроэнергии, - Каленков

Из-за повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии дополнительные расходы промышленности составят 5 млрд грн в год. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Повышение тарифов - это миллиарды и дополнительные расходы, совершенно необоснованные, на промышленность, ну и на коммунальные службы, на водоканалы, на всех. Суммы там огромные. По году это миллиарды гривен. Только металлурги заплатят несколько миллиардов, а общие затраты дополнительные больше 5 миллиардов", - сказал Каленков.

По его мнению, поднятие тарифов в условиях нынешнего кризиса обернется серьезными потерями для государства в целом, которое недополучит значительные суммы отчислений в бюджет.

"Нет никаких ни экономических, ни логических оснований перекладывать это бремя на промышленность. Тем более во время коронакризиса... В результате бюджет государственный потеряет еще больше. Потому что промышленность уменьшит объемы производства из-за того, что у нее себестоимость растет, еще дополнительно к тому, что уже уменьшилось. И меньше закупит электроэнергии", - подчеркнул Каленков.

По его мнению, решение НКРЭКУ о повышении тарифов должно быть пересмотрено, и правительству следует вмешаться в ситуацию.

Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 54,6% - с 155,4 грн / МВт-час до 240,23 грн / МВт-ч (без НДС).

Ранее народный депутат член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии является неподъемной для бизнеса и промышленности, и грозит уничтожением украинской экономики.