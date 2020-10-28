Промышленники требуют от Кабмина не создавать искусственный дефицит вагонов

Ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов, которое предлагается Министерством инфраструктуры, приведет к списанию около 68 тысяч вагонов. Это создаст дефицит на рынке грузовых вагонов, в результате которого промышленность будет нести многочисленные убытки, а экономика Украины недополучит около $2 млрд в год валютной выручки.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Украины, который подписали представители ключевых отраслей экономики, а именно: Объединение предприятий "Укрметаллургпром", Украинская ассоциация производителей ферросплавов, Ассоциация "Укрцемент", Украинская зерновая ассоциация, Союз химиков Украины, Федерация работодателей транспорта Украины и Ассоциации "УКРВІДТРАНС".

"Дефицит только полувагонов составит около 10,4 тыс. единиц при существующем кризисном уровне перевозок. А при ожидаемом восстановлении докризисных объемов нагрузок - вырастет до более чем 20 тыс. единиц уже в 2022 г. Специализированный подвижной состав (окатышевозы, коксовози) уже в дефиците, а при ограничении сроков эксплуатации будет списан практически весь парк", - предупреждают промышленники.

Последствия такого списания будут чрезвычайно тяжелыми для экономики.

"Искусственный дефицит грузовых вагонов непременно приведет к катастрофическому срыву отгрузки сырья и готовой продукции. Потеря грузопотока железной дороги составит около 20%, или 60 млн тонн в год... Сокращение поставок приведут к снижению промышленного производства на 8-10%, а потенциальные потери валютной выручки составят $2 млрд в год", - отмечается в письме.

Также среди последствий искусственно созданного дефицита-остановка проекта "большое строительство", для которого железная дорога является безальтернативным видом транспорта, и огромные потери самой Укрзализныци.

"Она до конца 2028 года потеряет более 62% полувагонов и 100% зерновозов, а также около 12 млрд грн или 15-20% годового дохода вследствие падения перевозок", - посчитали отраслевые эксперты.

Учитывая, что такие многочисленные потери для экономики Украины неприемлемы, промышленники требуют от Кабинета министров ограничения на продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы. А также - не вводить ограничения для специализированных вагонов (полувагоны для перевозки окатышей, агломерата и кокса, т.зв. окатышевозы и коксовози), и ни в коем случае не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, ведь владельцы вагонов уже проинвестировали большие средства в ремонт.

Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект Приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", которым предусмотрено сокращение в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный. Согласно проекту Приказа, ограничения предлагается применить в том числе и к полувагонов — наиболее массового вида парка, в котором перевозится практически весь объем угольной продукции.

В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативные сроки службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 лет, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен.

Народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.