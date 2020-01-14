Директор "Рынка 7-й километр" осудил СМИ из-за громкого расследования о финансировании "ДНР"

Директор ООО "Промтоварный рынок 7 километр" Василий Мозгальский заявил, что опубликованное информационным интернет порталом "Цензор.НЕТ", опровержение лишь подчеркивает, что предприятие ведёт бизнес честно и прозрачно.

Пресс-служба ООО "Промтоварный рынок 7-й километр", в ответ на журналистский запрос "048.ua", опубликовала комментарий генерального директора предприятия Василия Мозгальского.

В заявлении топ-менеджера компании, в частности, говорится: "В декабре 2014 года, когда в интернете впервые появилась недостоверная информация о каких-либо связях нашей компании с незаконными вооруженными формированиями, мы сразу заявили о том, что это сообщение-фейк, направленный на подрыв репутации предприятия. Кто-то, выдававший себя за надёжный источник информации, манипулировал журналистом издания "Цензор", с целью вовлечь СМИ в корпоративный конфликт", – говорит Василий Мозгальский.

Рынок 7-й километр vzatoku.com

"Годом спустя, решением Дарницкого суда города Киева наше утверждение было подтверждено и это информационное сообщение было признано не отвечающим действительности. Очевидно, и в редакции портала Цензор.НЕТ пришли к аналогичному заключению, поскольку вчера издание опубликовало, наконец-то, опровержение, тем самым признав ошибку своего репортёра при проверке поступивших данных.

Мы очень надеемся, что в дальнейшем СМИ в освещении работы предприятия, будут ответственно относится к любым сообщениям, в которых упоминается ООО "Промтоварный рынок 7-й километр", – подчеркнул Мозгальский.

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