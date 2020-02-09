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9 февраля • обновлено в 18:55
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Прокурорам Рябошапки подняли зарплаты: названы суммы

4.1т
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После завершения реформы прокуратуры оклад рядового прокурора в Офисе генпрокурора вырос от прежних семи до около 29 тысяч гривен.

И это, не считая премий и надбавок. Об этом заявил заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, в ведомстве решили достаточно серьезно увеличили зарплаты сотрудникам.

Оклад прокурора составляет 29 тысяч гривен

Оклад прокурора составляет 29 тысяч гривен

Так, например, оклад у прокурора местной прокуратуры составит примерно 23 тысячи гривен.

"Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски", – подчеркнул Чумак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки Виктор Чумак пообещал громкие посадки, обещанные ранее командой президента Владимира Зеленского.

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Автор
Марта Рок
Тема
Повышение зарплат и пенсий
Персона
Виктор Чумак
Место
Украина
Теги
зарплата Офис генерального прокурора Украины
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
не обманули xoxлов на мyдане. Панують ужо
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