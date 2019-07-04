У Зеленского вновь попали в скандал из-за российского газа: все подробности

В Офисе Президента (ОП) Украины отказались раскрывать информацию, кто именно, когда и в каком формате вел и ведет переговоры о поставках природного газа с представителями России.

Об этом сказано в ответе на информационный запрос "Українських Новин". Отмечается, что в президентском Офисе проигнорировали вопросы журналистов.

Там отказались ответить, проводил ли президент Украины Владимир Зеленский с кем-то встречи или телефонные переговоры по газу, давал ли поручения на ведение таких переговоров, а также получал ли входящие сообщения о ведении переговоров с РФ либо с "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.

"Ваше письмо… не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации", - сказано в ответе ОП.

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Ответ ОП ukranews.com

При этом, вопреки требованиям закона, в ответе не уточняется, в чем именно чиновники президентского Офиса усматривают не соответствие формы запросы либо включенных в него вопросов.

Согласно действующему законодательству, международные переговоры президента Украины (включая телефонные), а также их тематика в обязательном порядке фиксируются в президентском Офисе. Также, как и директивы, которые даются на ведение переговоров президентом, либо входящая корреспонденция, согласно Закону Украины "О доступе к публичной информации" эта информация является публичной, если на доступ к ней не наложены ограничения в установленном законодательством порядке.

Отмечается, что издание обжаловало действия чиновников президентского Офиса.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня 2019 года, пребывая в Германии, Зеленский публично заявил, что ему известна проблема с завершением действия договора с РФ о поставках газа.

При этом он сообщил о ведущихся по этому вопросу переговорах, как и о своем участии и информированности о ходе переговоров. "Сейчас мы ведем переговоры, и я считаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и, я уверен, что мы договоримся", - заявил он.

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