Какие продукты подорожают: украинцам дали прогноз на 2018 год

В течение всего 2018 года продукты питания в Украине будут дорожать в связи с непрекращающейся инфляцией и сезонным фактором.

Так, по словам экономиста IMF group of Ukraine Григория Кукурузы, рост цен на мировом рынке и отмена спецсчетов НДС для аграриев уже привели к 20%-ному подорожанию мяса, а девальвация гривны и существенный рост расходов сельхозпроизводителей способствовали поднятию в цене овощей.

"Цены будут стремительно подниматься. Ведь если мировой индекс цен на сырьевые товары растет, а в текущее время он именно это и делает, продукты питания будут повышаться быстрее, чем базовый прогноз инфляции на текущий год, составляющий 8%", – подчеркивает Кукуруза.

Ему вторит экономист Максим Праздников, утверждающий, что возможное укрепление гривны не скажется на ценах, поскольку работающие на внутренний рынок фермеры не почувствуют изменений.

"Они не станут разбрасываться дополнительными процентами ликвидности перед посевной, а потом и сбором урожая. Так что сэкономленные на топливе и технике деньги за счет курса они, вероятно, оставят себе или инвестируют в производство, чем решат снижать цены", – сказал экономист.

При этом он заметил: к удорожанию мясомолочных продуктов также приведет сокращение поголовья скота в стране, все еще превышающее рост его продуктивности.

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Тем не менее, по словам Праздникова, ближе к лету цены не только замедлят свой рост, но и могут начать снижаться – по мере появления на прилавках уже украинской непарниковой продукции.

"За счет фактора сезонности к Пасхе подорожают овощи, фрукты и яйца. Однако дальше будет снижение цен – к лету опуститься в цене молочка, гречка и сахар", – отмечает эксперт.

О подорожании продуктов питания сказал и экономист Олег Пендзин. По его мнению , причиной этого станет отсутствие на рынке отечественных продуктов: "Каждый месяц мы будем видеть прибавление в цене и это будет продолжаться до мая месяца, а с такой весной и до июня – до момента поступления нового урожая на рынок".

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Он также согласилс с прогнозом касаемо роста цен на мясо, отмечтив, что в 2017 году они росли вне зависимости от сезона, "а значит, также будет и в этом", а еще спрогнозировал при этом подорожание молочки.

"После Пасхи появится дополнительный спрос на молочную продукцию – на сыры, мясо, яйца, в последствии это все пойдет вверх в цене", – отмечает Пендзин.

О зависимости цен на продукты от сезона говорит также экономист Виталий Кузьмин – "Рост цен на продукты в Украине обусловлен сезонным фактором", – подчеркивающий при этом важную роль в этом процессе инфляции, которая "всегда корректирует уровень цен".

"Продукты немножко подешевеют после Пасхи. Летом молочка всегда идет на спад, потому что молочка обычно зимой дорожает на 20-30%, а летом падает. Может, не на 20-30%, но откатится однозначно. Овощи также откатятся, так как летом цена падает", – отметил Кузьмин.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Украине в феврале стоимость мяса выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.