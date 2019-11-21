В Украине задумали легализовать биткоин: как это поможет экономике

Легализация рынка криптовалют в Украине поможет стимулировать инвестиции в экономику и значительно ускорить темпы роста ВВП.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV финансист Василий Горбаль. "Если легализовать крипторынок в Украине, то это даст темпы роста, соразмерные с темпами роста после открытия рынка земли", – сравнил он.

Горбаль напомнил, что легализация финансовых операций с криптоактивами сейчас активно обсуждается. "Хотя пока это только заявления", – обратил он внимание.

По мнению эксперта, признание криптовалют на государственном уровне мотивирует украинский бизнес вкладывать деньги в национальную экономику.

Он отметил, что украинцы "держат на руках", по разным оценкам, около 40-60 млрд долларов: эти активы выводятся в бизнесы за границей, хранятся в кэше либо вкладываются в криптовалюты, причем последний вариант становится все более популярным.

"Надо стимулировать к инвестированию этих средств в украинский фондовый рынок, в украинские проекты и т.д. А для этого нужно создать необходимые условия", – подчеркнул Горбаль.

Финансист уточнил, что активизация внутренних инвестиций, среди прочего, поможет Украине добиться более "паритетных" отношений с международными кредиторами.

Оборудование для майнинга (генерации цифровой валюты) на криптовалютной "ферме" Bitfarms в Канаде Bloomberg

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования.

Правовой статус – во многих странах криптовалюта никак не регулируется. В некоторых (например, Афганистане или Вьетнаме) она признана нелегальной. В других же – узаконена в том или ином виде (США, Япония, Великобритания, Канада, Эстония и др.).

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса). Всего существует свыше 2000 разных криптовалют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о планах легализировать криптовалюту в Украине. В Кабмине уже разработали нормы налогообложения операций с биткоинами.

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