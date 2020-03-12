Цена на газ для украинцев в марте снизится – "Нафтогаз"

В марте цена на газ для украинцев снизится еще больше, несмотря на девальвацию и инфляцию.

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", - сказано в сообщении.

По информации компании, снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах.

"В газовом вопросе Украина больше не зависит от России. "Газпром" в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется", - пояснили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

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