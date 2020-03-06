Профессор рассказал, почему биткоины бесполезны во время кризиса

Биткоин и другие криптовалюты не используются инвесторами в качестве "спасательного круга" даже на фоне нестабильности мировой экономики.

Об этом заявил профессор международного бизнеса Кэмпбелл Харви, сообщает Сointelegraph.

По словам эксперта, финансовая безопасность криптоактивов преувеличена, поскольку в ее стоимость заложена спекулятивная составляющая. В качестве примера, Харви привел недавнее падение фондового рынка.

"Если бы криптовалюты были финансовым убежищем, то вы могли бы ожидать увеличения их стоимости. Но этого не произошло. Криптовалюты упали более чем на 10%. Как и ожидалось, в ситуации сильного стресса люди ищут убежище не в криптовалютах, а в 10-летних облигациях США", — отметил профессор.

Он также указал на перевернутую кривую доходности, которая часто предшествует рецессии. По его мнению, вскоре инвесторы будут тратить криптовалюты из своего портфеля из-за угрозы коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, пик курса биткоина в $20 тыс., достигнутый в 2017 году, может быть пробит и подобраться к отметке в $90 тыс.

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