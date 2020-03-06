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6 марта • обновлено в 04:26
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Профессор рассказал, почему биткоины бесполезны во время кризиса

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Биткоин и другие криптовалюты не используются инвесторами в качестве "спасательного круга" даже на фоне нестабильности мировой экономики.

Об этом заявил профессор международного бизнеса Кэмпбелл Харви, сообщает Сointelegraph.

По словам эксперта, финансовая безопасность криптоактивов преувеличена, поскольку в ее стоимость заложена спекулятивная составляющая. В качестве примера, Харви привел недавнее падение фондового рынка.

"Спекулятивная составляющая": почему биткоины бесполезны во время кризиса

"Если бы криптовалюты были финансовым убежищем, то вы могли бы ожидать увеличения их стоимости. Но этого не произошло. Криптовалюты упали более чем на 10%. Как и ожидалось, в ситуации сильного стресса люди ищут убежище не в криптовалютах, а в 10-летних облигациях США", — отметил профессор.

Он также указал на перевернутую кривую доходности, которая часто предшествует рецессии. По его мнению, вскоре инвесторы будут тратить криптовалюты из своего портфеля из-за угрозы коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, пик курса биткоина в $20 тыс., достигнутый в 2017 году, может быть пробит и подобраться к отметке в $90 тыс.

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Тема
Криптовалюты
Теги
Инвестиции биткоин
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