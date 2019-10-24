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24 октября • обновлено в 22:43
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Проект уже написан: в Днепре приготовились "подарить" Коломойскому монополию на воду Украины

1.4т Читать материал на украинском

В пятницу, 25 октября, на заседании Днепровского областного совета депутаты вынуждены будут проголосовать за приватизацию компанией из орбиты бизнесмена Игоря Коломойского стратегической Аульской хлорпереливной станции.

Об этом идет речь в материале "Днепрограда". Отмечается, что депутатам навязывается решение, которое должно быть принято по результатам "прозрачного" аукциона. При этом, проект уже готов.

Согласие облсовета чревато тем, что в руках Коломойского окажется монополия на производство и фасовку хлора, необходимого для очистки воды.

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В Днепре "подарят" Коломойскому монополию на воду Украины

В Днепре "подарят" Коломойскому монополию на воду Украины

По прогнозам экспертов, следствием этого станет резкое повышение цены на хлор, что вызовет подорожание питьевой воды для населения.

Отмечается, что ранее Аульская хлорпереливная станция была в аренде у рабочего коллектива. По соглашению ее срок составлял 49 лет. Впрочем, облсовет закрыл глаза на это и пошел против документов, которые сам же и подписывал.

Кроме того, существует еще одна опасность для населения области – поскольку победитель аукциона не зачислил на счета облсовета ни копейки за АХПС, люди могут ничего не получить за стратегический объект.

АХПС перейдет в руки Коломойского

АХПС перейдет в руки Коломойского

verhovenstvo.com

При этом, как стало известно, приватизация была инициирована "ДнепрАзотом" – единственным в Украине заводом, который производит хлор. Он также находится в руках Коломойского.

Трудовой коллектив станции уже выступил с протестом против незаконных действий облсовета.

Все подробности о том, как Коломойскому удалось заполучить монополию на питьевую воду во всей Украине, читайте в нашем эксклюзиве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 сентября на ProzorroПродажі прошел аукцион по продаже Аульской хлорпереливной станции (АХПС). Стартовая цена была 11 млн 457 тыс. 057 грн.

  • Комплекс продали за 30 млн 150 тыс. грн фирме "АГЕНЦІЯ "МЕГА ПЛЮС", которая через своего руководителя связана с Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина Днепр
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Starik Nik
Starik Nik
НЕ КОШЕГНО...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Мда. Стратегические объекты в руках частника - это только на пУкраине возможно!))))) Радует одно - Каломой не дурак. Но он типичный жыдобaндера и в случае опасности легко будет этим шантаржировать.
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Чан Джеки
Чан Джеки
нужно подымать майдан пока ета жаба полностью невлезла во все сферы.зе или ты непонимаеш что здесь твоя смерть.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Чан Джеки, давай давай. А то скучно становится цирк "Украиня"!
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