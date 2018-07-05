"Стена" на границе с Россией: НАБУ раскрыло схемы, по которым воровали деньги

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении досудебного расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена".

Как сообщает пресс-служба НАБУ, восьмерым лицам сообщили о подозрении и предоставили доступ к материалам дела для ознакомления.

После этого детективы составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

Должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений:

- начальнику управления капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ( "Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением ") Уголовного кодекса Украины;

- бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ( "Служебный подлог"), ч.2 ст.210 УК Украины;

- старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору ООО "АЗУ" - ч.5 ст.191 УК Украины;

- бывшему директору ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" - ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- одной из посредников - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

- другому посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ( "Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

По данным следствия, хищения средств происходило из-за завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи.

Также удалось установить, что в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Детективы НАБУ инициировали судебные экспертизы, выезжали непосредственно на границу, где вместе с экспертами осуществляли досмотр участков для объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставление их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн фигуранта дела по хищению средств в проекте "Стена" Александра Кашубу.