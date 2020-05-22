Проект "Энергетический мост "Украина-Европейский Союз": миссия невыполнима?

Москва и Киев до сих пор торгуются по поводу транспортировки газа на Запад через газопроводы по территории Украины. Но соглашение между государствами, находящимися в состоянии войны – не за горами.

Значит ли это, что напряженность на востоке ослабнет? Не обязательно. Почему – читайте дальше.

Даже если соглашение по транспортировке газа из России в страны ЕС через украинский газопровод будет заключено – уменьшению напряженности между нашими странами это вряд ли будет способствовать. И причина – не только в войне, которая уже седьмой год идет на Донбассе.

Дело в том, что запланированная привязка Украины к Западу связана не только с газом. За кулисами зреет серьезный геополитический конфликт: Киев хочет у своего врага России и в снабжении электроэнергией вынуть вилку из розетки.

Связь с российской энергетической системой следует прекратить, чтобы политический дрейф Украины от некогда братской страны можно было подкрепить, в том числе, и фактами. Вместо этого страну надо интегрировать в континентальную электроэнергетическую систему Европы. Электричество будет пребывать в свободном движении и будет продаваться от атлантического побережья до Донбасса. Это предполагает заключенное в 2017 году соглашение Украины с ЕС.

Но запланированное присоединение к энергосистеме Запада сейчас оказалось под угрозой. У этого плана появилось немало противников. Польша, например, не хочет получить конкурента из соседней страны, предлагающего дешевое электричество. Во всемирной сети интернет начали циркулировать слухи, что этому способствует и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец. Однако, проанализировав официальную переписку между министерствами Польши и Украины, можно сделать вывод, что указанные процессы начались задолго до назначения госпожи Буславец и.о. министра.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал