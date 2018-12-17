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Продукты, топливо, лекарства: на сколько подорожала жизнь в Украине за год

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В Украине с начала года на потребительском рынке больше всего подорожали овощи.

В частности, репчатый лук вырос в цене на 115%, капуста и морковь – на 60%, а свекла – на 30%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время примерно на 17% подорожали пшеничный хлеб и ячневая крупа. Цены на другие виды хлеба, макароны, муку и манную крупу выросли на 14-16%.

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Стоимость говядины, сала, рыбы и колбасы выросла в среднем на 9-11%.

Кроме того, проезд в городском общественном транспорте подорожал на 26%. Среди топлива сильнее всего подорожал сжиженный автогаз – 21%. Литр дизтоплива прибавил к цене 19%, а бензины в среднем – 12%.

Вместе с тем сигареты всех видов с начала года стали дороже на 14-16%, а лекарства (антибиотики и жаропонижающие) – около 10%.

Продукты, топливо, лекарства: на сколько подорожала жизнь в Украине за год

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне Нового года на фоне ажиотажного спроса вырастут цены основных продуктов на продовольственных рынках. В то же время в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Темы
Цены на продуктыРост цен в Украине
Место
Украина
Тег
Государственная служба статистики Украины
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Итого инфляция примерно 35-40% это много для страны Европы.
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