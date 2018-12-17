Продукты, топливо, лекарства: на сколько подорожала жизнь в Украине за год

В Украине с начала года на потребительском рынке больше всего подорожали овощи.

В частности, репчатый лук вырос в цене на 115%, капуста и морковь – на 60%, а свекла – на 30%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время примерно на 17% подорожали пшеничный хлеб и ячневая крупа. Цены на другие виды хлеба, макароны, муку и манную крупу выросли на 14-16%.

Стоимость говядины, сала, рыбы и колбасы выросла в среднем на 9-11%.

Кроме того, проезд в городском общественном транспорте подорожал на 26%. Среди топлива сильнее всего подорожал сжиженный автогаз – 21%. Литр дизтоплива прибавил к цене 19%, а бензины в среднем – 12%.

Вместе с тем сигареты всех видов с начала года стали дороже на 14-16%, а лекарства (антибиотики и жаропонижающие) – около 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне Нового года на фоне ажиотажного спроса вырастут цены основных продуктов на продовольственных рынках. В то же время в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.