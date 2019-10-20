"Продукты, одежда, сигареты": в Крыму забили тревогу из-за нового скачка цен

В аннексированном Крыму по итогам сентября зафиксировали повышение потребительских цен и тарифов.
В частности, среди продуктов питания и безалкогольных напитков за месяц наиболее подорожали апельсины, чеснок, капуста белокочанная свежая, сообщают "Крым.Реалии".
Одновременно с этим стало дороже обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, в организациях среднего профессионального и высшего образования, на курсах иностранных языков.
Также подскочили цены на сигареты с фильтром как российских, так и других торговых марок.
Выросла стоимость услуг стирки и глажения белья, химчистки мужского костюма.
Отмечен рост цен и на отдельные виды одежды и обуви зимнего ассортимента.
На аннексированном полуострове по итогам сентября зафиксировали повышение потребительских цен и тарифов
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.
В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".
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