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6 апреля • обновлено в 15:16
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Продуктовые рынки будут жестче контролировать - Офис президента

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В Украине во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса в мире, будут жестче контролировать работу продуктовых рынков.

Такое решение было принято на ежедневном совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

"Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционировать в Украине. Сегодня на некоторых из них наблюдается неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки", – сказано в сообщении.

Продуктовые рынки возьмут под контроль

Продуктовые рынки возьмут под контроль

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Минздрав в условиях карантина разрешил возобновить работу рынков, при условии, что там будет выполняться ряд требований.

Эпидемиологи считают, что в Украине не безопасно в разгар пандемии ослаблять карантин и открывать продуктовые рынки.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Офис президента
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