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"Продолжит слабеть": в России предрекли обвал рубля

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В России курс евро пробил отметку в 70 рублей, однако в ближайшее время стоимость европейской валюты может подскочить.

Ключевую роль в нынешнем укреплении рубля сыграло решение Европейского центрального банка, сообщает "Газета.ру".

В частности, Совет управляющих ЕЦБ решил сохранить базовую ставку на нулевом уровне.

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В результате курс евро на московской бирже снизился на 0,76%, до отметки в 69,96 рубля.

Последний раз курс евро находился ниже 70 рублей в марте 2018 года.

Эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин также отметил, что попытка закрепиться ниже 70 рублей за евро была предпринята на фоне заявлений со стороны ЕЦБ по монетарной политике.

Однако, по его словам, этот информационный повод уже был отыгран и рубль продолжит слабеть.

По прогнозам Копейкина, в дальнейшем курс евро может вырасти до 71,5-72 рублей.

Курс евро может вырасти до 71,5-72 рублей

Курс евро может вырасти до 71,5-72 рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я эту новость читаю уже примерно в двадцатый раз за последние четыре года. И поскольку особо ничего не изменилось, и прогноз так и остался обозовским фейком, то не понятно, в чем смысл данного действа?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Kirlackaj Viola, Вот тут как раз всё очень просто. Фраза «Пусть у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла" - девиз современной Украины. Им так легче пережить сою нищету и никчёмность. Вот местные "эксперты" и стараются...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну когда же??? Нерабы уже устали ждать!!!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Это зрада чи перемога?
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