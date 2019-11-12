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15 ноября • обновлено в 01:06
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Продажа земли в Украине: в Минэкономики назвали цену за гектар при открытии рынка

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В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить 2200 долларов.

Об этом во время интервью "Радио НВ" сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, действующая – это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из модели с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – отметил он.

Новости
"Миллиарды долларов": у Зеленского пообещали прорыв для Украины за счет продажи земли

Названа цена за гектар при открытии рынка

Названа цена за гектар при открытии рынка

Обозреватель

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа". Оно перенесено на неопределенный срок

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Тема
Рынок земли в Украине
Теги
рынок Министерство экономического развития и торговли Украины
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Заметили, как у скота с росеи поменялись методички? Теперь эти свиньи через одну верещат про то, что "возьмут в рот"))) Тyпое росейское быдлo даже не старается как то маскироваться. Просто старательно переписывает методичку! Знайте, с каким дерьмом мы имеем дело!
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Лех Игорь
Лех Игорь
Кацaп Кацaпыч, Озабоченый дырявый Петушок Петушокович, ты так смешон в своих высерах шароварных, что позоришь свою ссано-блакитную тряпку, в которую ты завернулся скобля польский унитаз.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, поставь плиз фотку на аву! Ну поста-а-а-авь! Хочется пopжать, какая у тебя морда злая :-)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хох-ло-в продали и землю продадут, а зачем она нужна кастрюлям.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Драго Кувалда, да. Ты справился, лапоть. Теперь уйобывай, скот.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О пля! Значит, теперь с такого боку решили зайти,чтобы эту аферу провернуть. Типа, согласитесь на продажу земли иностранцам - запануете страшно! Ну-ну...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, то! Самка даже стороны света различает! Иди, корявая, хоть умойся.
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