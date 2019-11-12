Продажа земли в Украине: в Минэкономики назвали цену за гектар при открытии рынка

В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить 2200 долларов.

Об этом во время интервью "Радио НВ" сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, действующая – это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из модели с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – отметил он.

Названа цена за гектар при открытии рынка Обозреватель

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