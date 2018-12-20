Продажа земли в Украине: Рада приняла решение по мораторию 

Верховная Рада Украины приняла решение продлить до 2020 года мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Соответствующий законопроект №9355-5 за основу и в целом 20 декабря поддержали 231 народных депутатов. Согласно документу, в Земельный кодекс вносится правка, которая продлит мораторий еще на один год. Действующий "запрет" заканчивается в конце 2018 года. "Кабинету министров до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины об обороте земли сельскохозяйственного назначения", – говорится в документе.

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Таким образом, у Кабмина есть три месяца для того, чтобы доработать предложения о запуске рынка земли и внести его на рассмотрение парламента. Стоит отметить, что за продление моратория выступил комитет по вопросам аграрной политики Верховной Рады. Причина: до запуска рынка земли необходимо разработать процедуры, нормативно-правовые акты.

Авторы указанного законопроекта: группа народных депутатов, среди которых Александр Бакуменко (БПП). Петр Юрчишин (БПП), Иван Кириленко ("Батькивщина"), Сергей Лабазюк ("Воля народу") и другие.

Мораторий на продажу земли Pixabay

Напомним, что в Украине мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. В результате владельцы паев сдают участки в аренду на срок до 49 лет крупным холдингам по цене всего лишь около 3 тыс. грн за га в год.

С одной стороны, рынок земли в Украине, соглашаются и в Кабмине, и в профильных ассоциациях, запускать необходимо. Однако в то же время необходимо навести порядок в существующей системе, защитить права владельцев земли, создать механизмы, которые не допустят концентрации земли в одних руках и защитят интересы украинцев.

Сейчас средняя стоимость, по оценке Ассоциации фермеров, составляет 30 тыс. грн за га. Если сдавать гектары в аренду, в лучшем случае можно будет получить 10% в год от ее стоимости.

Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины. За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирном банке пояснили, что мораторий на продажу аграрной земли в Украине выгоден для двух групп людей: которые арендуют ее за мизерную плату и которые используют для личной выгоды.

Как известно, Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли благодаря внедрению мониторинга земельных отношений, который призван сделать их открытыми. Отмена такого запрета может увеличить ВВП страны.

22 мая ЕСПЧ обязал Украину снять полный мораторий на продажу земли. В то же время Конституционный суд Украины на заседании 1 ноября отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.