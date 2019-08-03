Продажа земли в Украине: экономист объяснил, в чем ошибка Зеленского

В Украине должен быть открытый рынок земли, но мораторий нельзя снимать "впопыхах" – на подготовку уйдет минимум около года.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Игорь Гарбарук, комментируя инициативу команды президента Виктора Зеленского полностью снять или ослабить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до конца 2019 года.

По словам эксперта, перед снятием моратория необходимо решить множество вопросов.

"Земельный кадастр у нас полностью есть? Мы четко знаем, где у нас земля? Сколько той земли? Кому она принадлежит? У нас есть земельный банк? Есть программы? Например, тот же фермер сможет взять под хороший процент и инвестиционные обязательства деньги, чтобы выкупить землю?", – привел он примеры.

Гарбарук призвал более взвешенно подходить к такой важной проблематике, как продажа земель с/х назначения.

"4 месяца (до конца 2019 года. – Ред.) – это мало. Думаю, на подготовку, изучение этого вопроса, реализацию каких-то первоочередных задач, можно потратить 2020 год", – отметил он.

Экономист напомнил, что только в одной стране Европы – Беларуси – нет открытого рынка земли.

"Но они (остальные европейские страны. – Ред.) шли этому довольно долго, как минимум последние 20 лет. У них стабильные экономики, четкие правила – которые не только тщательно выписаны, но и соблюдаются. А мы сегодня, с экономической точки зрения, находимся внизу всех европейских стран. И мы хотим быстро распродать все предприятия, быстро распродать всю землю? Впопыхах такие проблемы нельзя решать", – подчеркнул Гарбарук.

Он выразил надежду, что не повторится история с приватизацией, которую в Украине проводят уже 28 лет: "Нам тоже обещали, что крупные предприятия попадут в руки эффективных владельцев, все будет хорошо, они будут генерировать прибыль...".

Экономист посоветовал не торопиться с продажей земли в Украине delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка сельхозземель в Украине. По его словам, "если этого не будет сделано в текущем году, то в дальнейшем реализовать это будет довольно сложно".

Впервые мораторий на продажу земель с/х назначения в Украине был введен в 2001 году. С тех пор его неоднократно продлевали, в последний раз – до 2020 года.

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