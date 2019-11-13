Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

В Верховной Раде законопроект №2178-10 о запуске рынка земли поддержали 240 народных депутатов из 365, зарегистрировавшихся на заседании.

При этом 52 парламентария выступили против продажи земель сельскохозяйственного назначения, воздержались – 57, а не голосовали – 16, свидетельствует официальный сайт ВР.

В частности, во фракции "Слуга народа":

Запуск рынка земли поддержали 227 нардепов;

Проголосовали против – 3;

Воздержались – 16;

Не голосовали – 1;

Не пришли на заседание – 5.

Новости В Украине прошли масштабные митинги против рынка земли

Во фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь":

Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

Проголосовали против – 2;

Воздержались – 0;

Не голосовали – 1;

Не пришли на заседание – 41.

Внефракционные:

Запуск рынка земли поддержали 13 нардепов;

Проголосовали против – 7;

Воздержались – 8;

Не голосовали – 6;

Не пришли на заседание – 0.

Во фракции "Европейская солидарность":

Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

Проголосовали против – 20;

Воздержались – 0;

Не голосовали – 3;

Не пришли на заседание – 3.

Во фракции ВО "Батьківщина":

Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

Проголосовали против – 17;

Воздержались – 0;

Не голосовали – 0;

Не пришли на заседание – 7.

В депутатской группе "За майбутнє":

Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

Проголосовали против – 3;

Воздержались – 16;

Не голосовали – 4;

Не пришли на заседание – 0.

Во фракции политической партии "Голос":

Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

Проголосовали против – 0;

Воздержались – 17;

Не голосовали – 1;

Не пришли на заседание – 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!