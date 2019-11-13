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13 ноября • обновлено в 16:41
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Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

2.6т
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В Верховной Раде законопроект №2178-10 о запуске рынка земли поддержали 240 народных депутатов из 365, зарегистрировавшихся на заседании.

При этом 52 парламентария выступили против продажи земель сельскохозяйственного назначения, воздержались – 57, а не голосовали – 16, свидетельствует официальный сайт ВР.

В частности, во фракции "Слуга народа":

  • Запуск рынка земли поддержали 227 нардепов;

  • Проголосовали против – 3;

  • Воздержались – 16;

  • Не голосовали – 1;

  • Не пришли на заседание – 5.

Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты
Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты
Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты
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Во фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь":

  • Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

  • Проголосовали против – 2;

  • Воздержались – 0;

  • Не голосовали – 1;

  • Не пришли на заседание – 41.

Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

Внефракционные:

  • Запуск рынка земли поддержали 13 нардепов;

  • Проголосовали против – 7;

  • Воздержались – 8;

  • Не голосовали – 6;

  • Не пришли на заседание – 0.

Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

Во фракции "Европейская солидарность":

  • Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

  • Проголосовали против – 20;

  • Воздержались – 0;

  • Не голосовали – 3;

  • Не пришли на заседание – 3.

Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты
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Во фракции ВО "Батьківщина":

  • Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

  • Проголосовали против – 17;

  • Воздержались – 0;

  • Не голосовали – 0;

  • Не пришли на заседание – 7.

Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

В депутатской группе "За майбутнє":

  • Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

  • Проголосовали против – 3;

  • Воздержались – 16;

  • Не голосовали – 4;

  • Не пришли на заседание – 0.

Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

Во фракции политической партии "Голос":

  • Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;

  • Проголосовали против – 0;

  • Воздержались – 17;

  • Не голосовали – 1;

  • Не пришли на заседание – 2.

Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

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Темы
Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И хто-ж там орал, шо народ- власть, выйдем, как один, напугаем владу, отменим продажу... А, ишшо орали, шо "не рабы"! Одевайте шаровары правильного цвета и становитесь в позу "Ку". И колокольчики в нос не забудьте вставить, а то будет несчитово.
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