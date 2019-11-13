Монобольшинство сделало шаг к запуску рынка земли: как голосовали депутаты

В Верховной Раде законопроект №2178-10 о запуске рынка земли поддержали 240 народных депутатов из 365, зарегистрировавшихся на заседании.
При этом 52 парламентария выступили против продажи земель сельскохозяйственного назначения, воздержались – 57, а не голосовали – 16, свидетельствует официальный сайт ВР.
В частности, во фракции "Слуга народа":
Запуск рынка земли поддержали 227 нардепов;
Проголосовали против – 3;
Воздержались – 16;
Не голосовали – 1;
Не пришли на заседание – 5.
Во фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь":
Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;
Проголосовали против – 2;
Воздержались – 0;
Не голосовали – 1;
Не пришли на заседание – 41.
Внефракционные:
Запуск рынка земли поддержали 13 нардепов;
Проголосовали против – 7;
Воздержались – 8;
Не голосовали – 6;
Не пришли на заседание – 0.
Во фракции "Европейская солидарность":
Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;
Проголосовали против – 20;
Воздержались – 0;
Не голосовали – 3;
Не пришли на заседание – 3.
Во фракции ВО "Батьківщина":
Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;
Проголосовали против – 17;
Воздержались – 0;
Не голосовали – 0;
Не пришли на заседание – 7.
В депутатской группе "За майбутнє":
Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;
Проголосовали против – 3;
Воздержались – 16;
Не голосовали – 4;
Не пришли на заседание – 0.
Во фракции политической партии "Голос":
Запуск рынка земли поддержали 0 нардепов;
Проголосовали против – 0;
Воздержались – 17;
Не голосовали – 1;
Не пришли на заседание – 2.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Раде не голосовали за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа"
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Мораторий на продажу земли" на OBOZREVATEL.