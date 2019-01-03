Продажа евроблях в Украине: в ГФС сделали важное уточнение

Государственная фискальная служба Украины 3 января разъяснила, что теперь не нужно ждать 365 дней для продажи авто на европейской регистрации, которое прошло процедуру легализации по сниженным ставкам акцизного налога.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook начальник главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий.

"Супер новость. Получили официальное разъяснение от ГФС. Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто, которое вы растаможили по сниженным ставкам акцизного налога. С сегодняшнего дня отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать / перерегистрировать авто", – подписал он.

По словам Криклия, украинцам не нужно дополнительно проводить перерегистрацию машины, чтобы избавиться от соответствующей отметки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины изменила порядок налогообложения ввозимых из-за границы легковых авто, гарантировав скидку налога в 50% для всех, кто заплатит его в течение первых 90 дней после вступления в силу нового закона.