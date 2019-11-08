"Хватит уже врать!" Депутаты от "Слуги народа" и "ЕС" устроили перепалку в прямом эфире

Народный депутат от "Европейской солидарности", член бюджетного комитета парламента Алексей Гончаренко и нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев устроили перепалку в прямом эфире.

Они поспорили в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 8 ноября, из-за целесообразности открытия рынка земли в Украине.

Потураев в своем выступлении отметил, что отмену этого моратория не поддерживают люди, которые не живут из сельского хозяйства, у которых нет паев или они не сдают их в аренду.

"У нас 18% людей даже не могут назвать цифру, которую они получают от аренды паев", – сказал он.

"Вы народный депутат по списку?.. Мой избирательный округ мажоритарный, север Одесской области, больше чем 60% – это села, там люди категорически против той модели, которую вы предлагаете!" – выкрикнул Гончаренко.

"Знаете, какое они заложили ограничение по земле? 200 тысяч гектаров в одни руки! Всего в Украине 40 млн гектаров. Это значит, 200 человек могут владеть всей землей в Украине!" – продолжил депутат от "ЕС".

Политики некоторое время говорили одновременно. "Хватит уже врать!" – отвечал оппоненту Потураев, а также посоветовал ему читать проекты законов.

Алексей Гончаренко и Никита Потураев Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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