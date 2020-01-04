Продают украинцам: в "Л/ДНР" похвастались масштабами производства фальшивых гривен

На оккупированной территории Луганской и Донецкой областей фальшивомонетчики печатают поддельные гривни и предлагают их на продажу украинцам.

"Наряду с "сокровищами" закладок наркотиков появились "сокровища" фальшивых денег", – сообщил украинский военный Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

В частности, фальшивомонетчики предлагают за 1000 настоящих гривен – 5500 поддельных.

"Интересно, что рекламу соцсети платную запускают как должное. Ждем реагирования правоохранителей. Дырляндцы развлекаются", – резюмировал Штефан.

На оккупированной территории Луганской и Донецкой областей фальшивомонетчики печатают поддельные гривни и предлагают их на продажу украинцам

На оккупированной территории Луганской и Донецкой областей фальшивомонетчики печатают поддельные гривни и предлагают их на продажу украинцам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты.

Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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