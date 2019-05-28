Скандальный Царев за "копейки" отжал санатории в Крыму

В аннексированном Крыму экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев выкупил на торгах за 160,3 млн рублей крымские пансионаты "Днепр" и "ХИИТовец", которые арендовал у оккупантов с 2015 года.

Как сообщают "Примечания", за время аренды он вложил в них свыше 30 млн рублей и был готов реконструировать за свои деньги, а управление разделить с так называемыми властями Крыма, но пансионаты выставили на продажу.

В начале апреля "власти" Крыма выставили на продажу четыре южнобережных пансионата. В частности, "ХИИТовец" (60,4 млн рублей) и "Днепр" (99,9 млн рублей), расположенные в алуштинском "Профессорском уголке". Помимо зданий лоты включали движимое имущество — оборудование, офисную технику, гостиничный инвентарь, товарно-материальные ценности и передаточные устройства.

Санатории Крыма primechaniya.ru

В ВК-группе "г. Алушта, пансионат ХИИТовец" сообщается, что оба пансионата (+ "Днепр") уже давно не работают. В 2016-м после нескольких лет простоя пансионат заработал, хотя состояние и "Днепра", и "ХИИТовца" оставляло желать лучшего. Но вскоре прием отдыхающих прекратился.

Санатории Крыма primechaniya.ru

29 апреля на сайте торгов были опубликованы протоколы об итогах электронных аукционов. Из них следует, что на оба объекта было подано по одной заявке от ялтинского ООО "Ветеран". По данным из открытых источников, директором ООО "Ветеран", зарегистрированного в Ялте, является Нина Васильевна Царева. Учредителями фирмы выступает Олег Царев и принадлежащее ему же ООО "Сельбилляр".

Санатории Крыма primechaniya.ru

Согласно процедуре, если к участию в аукционе допущена лишь одна заявка, он признается недействительным, при этом договор в итоге заключается с этим единственным заявителем по стартовой цене.

Таким образом, стоимость двух сделок суммарно обойдется ООО "Ветеран" в 160,3 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта Царев пожаловался на то, что его обманули российские оккупационные "власти" Крыма. Он заявил, что "чиновники" полуострова решили продать имущество двух пансионатов "Днепр" и "ХИИТовец" в Алуште, которые в 2015 году были отданы экс-нардепу в аренду под реализацию инвестпроектов

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