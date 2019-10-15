Проблемы с отопительным сезоном в Украине: в Кабмине приняли срочные меры

Кабинет министров Украины принял решение выделить 15 млн грн городу Смела Черкасской области, где из-за долгов за газ оказался под угрозой старт отопительного сезона.

Об этом рассказала в эфире ObozTV министр по развитию общин и территорий Украины Алена Бабак, комментируя готовность Украины к отопительному сезону.

"Правительство приняло волевое решение и в субботу проголосовало за то, чтобы выделить из государственного резервного фонда на Черкасскую областную госадминистрацию средства в размере 15 млн грн, чтобы Черкасская ОГА передала эти средства на смелянское коммунальное предприятие для расчетов по долгам с ПАО "Черкассыгаз" в размере 14 млн грн и 1 млн грн для НАК "Нафтогаз Украины", – сообщила министр.

"Это должно разблокировать счета смелянского предприятия, чтобы начать нормально без срыва пломб своевременно отопительный сезон. Впервые за годы этой проблемы у нас есть решение. Я очень надеюсь, что оно будет оформлено надлежащим образом, и средства из государственного резервного фонда пойдут на это предприятие", – отметила Бабак.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что отопительный сезон в Украине начнется в срок. Исключением, по его словам, могут стать лишь два города – это Смела Черкасской области и Новый Раздел Львовской области.

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