Сотрудничество с МВФ сорвется из-за Приватбанка? В НБУ расставили точки над "і"

Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда.

Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова, комментируя свое недавнее интервью Reuters. Она подчеркнула, что неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ.

Екатерина Рожкова "Экономическая правда"

"Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться – уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке", – заверила Рожкова.

При этом, подчеркнула она, МВФ внимательно следит за развитием ситуации и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора, а деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены.

"Что произойдет дальше с ПриватБанком, будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти – то, где в приоритете интересы обычных украинцев, или то, где отстаиваются интересы олигархов", – подытожила замглавы НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Рожкова заявила, что инвестиционный климат Украины подвергается огромной опасности, пока спор с Коломойским не будет урегулирован. Она также предположила, что действия Игоря Коломойского могут затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу для Украины.

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