Главная Новости
13 октября • обновлено в 23:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Сотрудничество с МВФ сорвется из-за Приватбанка? В НБУ расставили точки над "і"

1.5т Читать материал на украинском

Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда.

Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова, комментируя свое недавнее интервью Reuters. Она подчеркнула, что неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ.

Екатерина Рожкова

Екатерина Рожкова

"Экономическая правда"

"Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться – уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке", – заверила Рожкова.

Новости
"Можно ли прожить без МВФ?" В НБУ дали честный ответ

При этом, подчеркнула она, МВФ внимательно следит за развитием ситуации и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора, а деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены.

"Что произойдет дальше с ПриватБанком, будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти – то, где в приоритете интересы обычных украинцев, или то, где отстаиваются интересы олигархов", – подытожила замглавы НБУ.

Новости
"Стукнуть кулаком по столу!" Зеленский рассказал, как будет сотрудничать с МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Рожкова заявила, что инвестиционный климат Украины подвергается огромной опасности, пока спор с Коломойским не будет урегулирован. Она также предположила, что действия Игоря Коломойского могут затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу для Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Причем здесь МВФ, если дело рассматривается в суде. МВФ заменяет суд? Как же демократические нормы, ведь суды в Украине независимы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Якщо Коломойський витрачає свої кошти на суди, то це його бажання і право. Акції не можуть бути повернуті йому, поки не погасяться кредити, пов"язані з групою Приват.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
вообще дело Рожковой не заниматься вбросами в сми, а готовить железные документы для судов о том, что национализация приватбанка, в которой она поучаствовала, была проведена законно 100%. А если были нарушения, то не надо кивать на Коломойского.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel