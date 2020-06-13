Проблемы энергорынка может исправить только НКРЭКУ – энергоассоциация

Главные проблемы энергетического рынка Украины, который с начала весны находится в глубоком кризисе, может исправить только Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом в своей колонке написал председатель "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко, напоминая о недавней проблеме ценообразования на рынке на сутки вперед (РСВ), который является ценовой биржей и ценовым индикатором для всех остальных сегментов рынка электроэнергии.

"Ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии, в большей мере является следствием отсутствия координирующего центра как на стадии подготовки, так и в процессе внедрения нового рынка", – считает Котко.

По мнению энергетика, НКРЭКУ, как главное ведомство по регулированию энергорынка, а также другие государственные ведомства принимают решения, которые по определению не были и не могут быть целостными.

"В частности, несмотря на закон, Украина вошла в новый рынок, не ликвидировав перекрестное субсидирование домохозяйств через тарифный механизм; новая модель рынка не была отработана в пилотном режиме для апробации; инфраструктура рынка не позволяет своевременно получать необходимые данные для его мониторинга, а механизмы такого мониторинга и инструментарий реагирования до сих пор не отработаны", – добавил Котко.

По его словам, дополнительным дестабилизирующим фактором для цен на РСВ являются действия трейдеров, проводящих спекулятивные операции, искажая рыночные индикаторы цен на рынке.

"Это приводит к искусственному искажению цен и ухудшению финансового положения как госпредприятия "Гарантированный покупатель", так и производителей электрической энергии", – уточнил энергетик.

При этом он подчеркнул, что для стабилизации ситуации на рынке на сутки вперед государственным ведомствам надо перестать искать виноватых, а как можно скорее повлиять на причины кризисных явлений.

В частности, считает Котко, целесообразно было бы осуществить следующие оперативные шаги: разрешить продажу электроэнергии на РСВ только производителям электроэнергии и ГП "Гарантированный покупатель"; пересмотреть существующую модель возложения спецобязательств на "Энергоатом", "Укргидроэнерго", отмена прайс-кепов, а также другие меры для исправления перекосов на рынке.

Напомним, с момента запуска нового рынка электроэнергии в июле 2019 цена электричества на РСВ опускалась ниже отметки 1000 грн/Мвтч почти 30 раз. Максимальное падение цены достигало отметки 616 грн/Мвтч.

На РСВ стали появляться заявки на продажу электроэнергии по очень низким ценам, значительно ниже себестоимости "Энергоатома". Как отмечают игроки рынка, суть манипуляций состоит в том, что трейдеры закупают электроэнергию со скидкой у государственных энергогенерирующих компаний, и при этом перепродают ее на рынке на сутки вперед по более высокой цене для получения прибыли. В свою очередь, госкомпании такой возможности лишены, поскольку продали большинство электроэнергии трейдерам.

27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет выводить сотни миллионов гривен из госкомпаний благодаря несовершенствиям энергорынка. При этом АМКУ, НКРЭКУ, а также СБУ игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций.