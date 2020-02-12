"Проблемы будут": как эпидемия коронавируса ударит по Украине

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан заявил, что в Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, однако проблемы от него все равно будут.

"Китай является самым крупным торговым партнером Украины. Доля экспорта в Поднебесную составляет около 11% от общего объема и совершенно естественно, что замедление китайской экономики ударит и по объемам поставок, и по ценам", – пишет Компан для НВ.

По его словам, объемы поставок с момента появления вируса уже снизились и немало.

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"Цена на железную руду, один из ключевых компонентов украинского экспорта, упала на 14%, а в целом, Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index, отслеживающий изменения цен на 19 видов сырья, за время с начала эпидемии снизился больше, чем на 7.5%", – резюмировал преподаватель Эдинбургской бизнес-школы.

В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, однако проблемы от него все равно будут

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

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