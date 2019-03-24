Проблема Украины с МВФ: экономист прояснил судьбу нового транша

Международный валютный фонд не откажет Украине в новом транше в 500 млн долларов, несмотря на решение украинского Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса за незаконное обогащение.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. По его словам, Украина создала юридический казус – отменила условие МВФ, за которое уже получены деньги.

"Решение относительно следующего транша должно было приниматься в мае. Большинство условий, которые Украина взяла на себя обязательства выполнить – до 31 марта. Но фактически мы понимаем, что это до начала мая", – сообщил Вышлинский.

Экономист подчеркнул, что по нынешнему траншу у Украины осталось лишь одно серьезное условие, которое не связано с наказанием за незаконное обогащение. Это так называемый "закон про СПЛИТ", который предусматривает ликвидацию Нацкомиссии по регулированию финансовых услуг.

"Но относительно незаконного обогащения ситуация немного неочевидная. Это было в условиях еще предыдущей программы, которая была выполнена. Тут политико-правовой вопрос, что с этим делать. Формально это не было условием, но мы откатили назад то, за что получили деньги", – отметил эксперт.

Вышлинский объяснил, что окончательное решение по траншу для Украины должны принять главные акционеры МВФ – США и Евросоюз.

"Письмо в Верховную Раду с рекомендацией отложить рассмотрение законопроектов о возобновлении нормы о незаконном обогащении было направлено с подписью представителей МВФ, Всемирного банка, посла США и руководителя делегации Евросоюза в Украине... Мы должны обеспечить согласие ключевых акционеров, должны показать им добрую волю в попытке решить этот конституционный казус", – считает он.

Экономист выразил уверенность, что МВФ в итоге не откажет Киеву в новом транше. Он напомнил, что на 2019-2021 годы приходятся большие выплаты Украины по внешнему долгу – 20 млрд долларов, и без новых заимствований стране грозит дефолт.

"Для международных партнеров… не слишком принципиально ставить правительство в ситуацию, когда они будут пытаться наскрести деньги по выплатам любой ценой. Любая власть будет вынуждена работать с международными партнерами. Без их согласия мы без дефолта не протянем эти три года", – заявил Вышлинский.

Относительно судьбы статьи УК за незаконное обогащение, эксперт предположил, что решение может быть принято не сейчас, а заложено в условия следующего транша или следующей программы.

"Но сейчас мы все равно должны показать им добрую волю", – заключил он.

topwar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

После резонансного решения КСУ, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект, который направлен на возвращение уголовной ответственности. Кроме того, нардепы зарегистрировали в Раде 12 альтернативных документов.

В ответ западные партнеры призвали Верховную Раду отложить рассмотрение всех 13 законопроектов.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!