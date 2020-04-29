Производители нефти придумали, как спасти рынок от обвала

Производители нефти и нефтепродуктов пошли на экстренные меры и начали искать непривычные места хранения топлива: начали выкупать небольшие танкеры.

Как сообщает Financial Times, если раньше у таких компаний спросом пользовались очень большие нефтяные танкеры (VLCC), то теперь они вынуждены переключиться на суда поменьше. Пик спроса на VLCC, которые вмещают до двух миллионов баррелей, прошел — сейчас найти свободный практически невозможно, поэтому цены на фрахт начали падать. Сейчас стоимость найма VLCC опустилась до 167 тысяч долларов за день.

Спрос и цена на танкеры ниже объемом, наоборот, пошли вверх Речь идет о танкерах типа Long Range 2, вместимостью до 800 тысяч, и Long Range 1, объемом от 345 тысяч до 615 тысяч баррелей. Цена фрахта первых выросла до рекордных 173 тысяч долларов за день, вторых — удвоилась и достигла 112 тысяч долларов за день.

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Мировое потребление нефти и нефтепродуктов обычно находится на отметке в 100 миллионов баррелей в день, производится примерно столько же. Однако из-за коронавируса, когда большая часть промышленных предприятий приостановлена, спрос упал на 30 миллионов баррелей в сутки, что привело к переизбытку предложения.

По этой причине почти все хранилища на суше уже заполнены или сданы в аренду, многие переработчики вынуждены обращаться к плавучим хранилищам. По словам трейдеров, есть и другие факторы, влияющие на увеличение стоимости фрахта. Из-за коронавируса затруднена выгрузка во многих портах, особенно в США, это приводит к тому, что суда перенаправляются в те страны, где разгрузка может произойти без значительных задержек.

"Текущие рекордные ставки на фрахт явно будут такими недолго, но пока есть дефицит танкеров, цены, вероятно, будут высокими в ближайшие месяцы", — сказал аналитик Clarksons Фроде Меркедал.

Как сообщал OBOZREVATEL, у побережья Калифорнии скопились около 30 танкеров — их используют как плавучие хранилища нефти, потому что сейчас девать ее некуда, а емкости на суше практически заполнены.

Тем временем, в США останавливаются заводы по переработке нефти из-за колоссального падения спроса вследствие карантинных мер. По словам американского президента Дональда Трампа, небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.