Проблема хрущевок в Украине: в Кабмине предложили два решения

Проблему старого и аварийного жилья в Украине, в первую очередь хрущевок, будут решать двумя способами – массовым сносом либо реконструкцией.

Что готовит правительство жильцам хрущевок, рассказал в эфире ObozTV заместитель министерстра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

По словам чиновника, нынешний закон о реконструкции устаревшего жилья является неэффективным, поэтому Минрегион подготовил новый законопроект.

"Первая причина – там прописана норма о 100% согласии людей на переселение. Также есть проблема коэффициета 1,5 – то есть, если площадь квартиры 100 м2, то надо дать взамен 150 м2. Такой экономической возможности сейчас нет", – подчеркнул он.

Как отметил Парцхаладзе, в Кабмине придумали новый механизм решения проблемных вопросов.

"Мы ввели, что не сносится дом, а потом люди переезжают куда-то и строятся. В первую очередь, строится пусковой дом. Туда переезжают люди, и только потом сносятся те объекты. Обязательно, чтобы квартира была с ремонтом, и чтобы людям перевезли все... Я считаю, что если такую процедуру организовать, люди будут очень заинтересованы, поскольку они вдвое капитализируют свое имущество", – отметил он.

По оценкам заммининстра, в хрущевке около 3,5 тыс. м2 жилой площади, а застройщик может на этом участке построить 10 тыс. м2. Однако вариант с расселением и сносом возможен лишь в Киеве, Одессе и других крупных городах.

"В других городах для этого пока что экономики нет. Для этого есть другой проект – реконструкция. Местная власть может финансировать и привлекать инвесторов. Например, можно надстроить два этажа, и инвестор обязан полностью реконструировать строение – сделать энергоэффективным, обновить все коммуникации, дополнительно поставить лифт. Германия и Польша пошли по такому пути", – объяснил Парцхаладзе.

"В Киеве примерно 30% зданий достроенные – делали мансарды, дополнительные этажи. Когда инвесторы заходят в такой дом, они ремонтируют подъезд, коммуникации. Это очень много исторических объектов в центре Киева", – добавил он.

Чиновник спрогнозировал, что законопроект, в случае его принятия, даст первые результаты лишь через несколько лет.

"Надо, чтобы закон поддержали народные депутаты. Поэтому мы ждем новых народных депутатов, новый Кабинет министров, который предложит этот законопроект. Потом надо, чтобы местные власти сделали реестр жилья. Начинать надо с аварийных объектов. Примерно 3-4 года надо, чтобы мы увидели первые результаты. Если это начнется, то не масштабно, а как эксперимент. Люди опасаются, поэтому мы должны показать хороший пример", – заявил он.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, только в Киеве, согласно проекту генплана,необходимо сносить 3055 хрущевок, где проживает более 200 тыс. семей. Планируется в первую очередь сносить пяти-, трех- и четырехэтажки, построенные до начала 60-х. Окончательный проект реновации все еще разрабатывается.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!