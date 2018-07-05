Проблема "еврономеров": украинцы высказались о наказании владельцев

Кабинет министров принял постановление N479, которое предусматривает наказание за езду на нерастаможенном автомобиле, вплоть до конфискации транспортного средства. Данное решение поддерживает большинство граждан.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 4902 читателя сайта.

Так, 48% опрошенных считают, что украинская регистрация автомобилей необходима.

А 15% придерживаются более радикального мнения, поддержав полный запрет в Украине на авто на "еврономерах".

Четверть респондентов (26%) полагают, что решение правительства станет очередной лазейкой для коррупции.

При этом 9% уверены, что принятый документ никак не решит проблему "еврономеров" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начнут наказывать водителей авто на "еврономерах", которые находятся на территории Украины без регистрации в течение двух месяцев.