МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

Проблема "еврономеров": украинцы высказались о наказании владельцев

3.8тЧитать новость на украинском

Кабинет министров принял постановление N479, которое предусматривает наказание за езду на нерастаможенном автомобиле, вплоть до конфискации транспортного средства. Данное решение поддерживает большинство граждан.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 4902 читателя сайта.

Так, 48% опрошенных считают, что украинская регистрация автомобилей необходима.

Новости
Авто на еврономерах: стало известно, во сколько обойдется растаможка в Украине

А 15% придерживаются более радикального мнения, поддержав полный запрет в Украине на авто на "еврономерах".

Четверть респондентов (26%) полагают, что решение правительства станет очередной лазейкой для коррупции.

Новости
Еврономера в Украине: Гройсман сказал, что изменится

При этом 9% уверены, что принятый документ никак не решит проблему "еврономеров" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начнут наказывать водителей авто на "еврономерах", которые находятся на территории Украины без регистрации в течение двух месяцев.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Объект
еврономера
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш

Наши блоги