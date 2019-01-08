''Привязать к столбам'': советника Путина возненавидели в сети из-за отказа от доллара

Советника президента России Сергея Глазьева высмеяли в сети за заявление о токсичном долларе и плане ухода РФ от него.

Пользователей насмешили его слова о том, что России нужны новые цифровые рубли.

"Доллар — это токсичная валюта, от него надо уходить. Российской экономике нужны новые, цифровые рубли. Цифровой рубль можно привязать к какому-то материальному эквиваленту — например, энергетическому, как это сделала Венесуэла", — приводит слова Глазьева пользователь Twitter Pavel Pryanikov.

Советник президента РФ Сергей Юрьевич Глазьев:

"Доллар - это токсичная валюта, от него надо уходить. Российской экономике нужны новые, цифровые рубли.

Цифровой рубль можно привязать к какому-то материальному эквиваленту - например, энергетическому, как это сделала Венесуэла" — Pavel Pryanikov (@netovetz) 6 января 2019 г.

Такое заявление очень разозлило россиян. Многие посчитали неуместным сравнивать Россию и Венесуэлу в экономическом плане с намеком на то, что в стране сильнейшая инфляция и проблемы с уровнем жизни.

"Догнать и перегнать Венесуэлу", "К туалетной бумаге привязать", "Ну Венесуэла в свете сегодняшних политэкономических поползновений не лучший пример для подражания, можно привязать например к х*ю того же Глазьева", "главное, хороший пример, "как Венесуэла", "Глазьев великий экономист ! Надо срочно отказаться от доллара! Но я бы пошел дальше! Надо привязать валюту не к нефти , а к дуракам! Благо у нас их достаточно, и назвать "глазик", — пошутили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые санкции России против Украины, которые подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, стали объектом шуток в сети. В частности, пользователи высмеяли правительство РФ и отметили, что от новых ограничительных мер в первую очередь пострадают сами россияне.

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