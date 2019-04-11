''Привозят военные'': новый наркотик попал в Крым по Крымскому мосту

В оккупированном Россией Крыму после открытия Керченского моста на полуострове произошел настоящий бум на наркотики.

Как сказано в материале "Новой газеты", новые наркотики в Крым начали провозить по мосту военные, которых якобы не проверяют пограничники.

Издание приводит слова бывшего наркомана Толика, который теперь ходит в рейды и отлавливает тех, кто устанавливает закладки или приходит за ними.

Он также рассказал, как в Крыму появился новый наркотик: "В 2014 году он пришел со стороны материковой России. При Украине этого не было, мы тут и не знали раньше о нем. Потом к России Крым "присоединился", Донбасс, что-то там еще".

Со временем он сам подсел на наркотики: "Я очень сильно, плотно сел. Тупо дома не появлялся, постоянно где-то пропадал. Все тело трусило и колбасило. Лежал два раза в "дурочке". Первое время тяжело было. Но я поменял круг общения, и стало легче".

АиФ

Один из участников таких рейдов Павел подтверждает: препарат действительно пришел и продолжает идти в Крым с российской стороны. Тут его продают втрое дороже, чем в России.

"К нам его начали провозить военные, их не проверяют. Мы много военных с ним ловим. Попадались и полицейские, и судебный пристав. Прокурор один был. Мичман — два года человеку до пенсии оставалось. Были две девчонки — 19 и 22 года. Я с отцом старшей общался: говорит, пропала она, я у нее, мол, ребенка забрал и рукой махнул, ничего уже не сделаешь. А самому младшему наркоману, которого мы поймали, было 11 лет", - рассказал Павел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте российские оккупанты решили установить на подходах к Крымскому мосту сканеры, которые смогут просвечивать железнодорожные вагоны с целью определения типа груза и его массы, из-за неустойчивости конструкции.

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