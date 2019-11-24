Привлекли спецслужбу: Германия решилась на подлость Украине ради "газопровода Путина"

Германия активизировала одну из европейских спецслужб ради поддержки российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Об этом сказано в материале немецкого таблоида Bild со ссылкой на документ одной из западноевропейских спецслужб, в котором выдвигаются серьезные обвинения в адрес правительства ФРГ в связи с газопроводом.
"Согласно документу, дочерней компании российского государственного концерна "Газпром" удалось "убедить немецкое правительство вести в Вашингтоне лоббистскую работу, направленную против американских санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", – сказано в материале.
Отмечается, что согласно документу, компания Nord Stream 2 AG "установила крайне хороший контакт с ведомством канцлера" и "относительно "Северного потока-2" смогла заручиться поддержкой правительства ФРГ против США.
Как указано, чтобы гарантировать неприменение санкций, канцлер Ангела Меркель якобы лично "отправила в Вашингтон руководителя переговоров, чтобы убедить Конгресс их отсрочить.
"Причина состоит в том, что в случае введения санкций в отношении участвующих в строительстве газопровода концернов до 31 декабря 2019 года "проект затянулся бы на пять лет". (...) "Без американских санкций трубопровод будет полностью готов к эксплуатации следующей осенью", – приводит издания ответ спецслужб.
В ответе на запрос издания спецслужба настаивала на том, что в данных сведениях речь идет не об "интерпретациях", а о "достоверной информации из первых рук", - отмечает издание.
Как удалось установить, посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер писала в марте этого года письма нескольким членам Конгресса США, в том числе влиятельным сенаторам Республиканской партии. В письмах Хабер выступала за то, чтобы США не ужесточали свою санкционную политику в отношении России".
"Северный поток-2"
В письме, имеющемся в распоряжении издания, дословно говорится: "Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Конгресс рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций в сфере энергетики".
"С тех пор Хабер провела многочисленные переговоры по данной теме, в том числе 24 июля с Элиотом Энгелем, членом Демократической партии США и Комитета торговли и энергетики. Ему Хабер также заявила, что санкции США в отношении российского газового проекта "угрожают трансатлантическому единству", – сказано в статье.
Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило, что немецкий посол встречалась с американским политиком. По их словам, разговор, как и другие разговоры, велся с целью выразить "отрицательное отношение федерального правительства к намерению ввести санкции против "Северного потока-2".
Как стало известно изданию, министр экономики Германии Петер Альтмайер по сей день регулярно отправляет в США высокопоставленных чиновников, чтобы любой ценой предотвратить введение американских санкций в отношении "Северного потока-2".
Как министерство, так и ведомство канцлера в ответ на запрос издания относительно обвинений со стороны одной из европейских спецслужб сообщили, что взаимодействие с представителями правительств и стран по различным вопросам входит в круг задач сотрудников ведомств.
"Таким образом, в глазах федерального правительства действия и аргументация относительно "Северного потока-2" являются абсолютно нормальными. Однако в других европейских странах и в Еврокомиссии на это смотрят иначе. Один из европейских чиновников заявил в разговоре с Bild, что в данном случае Германия использует "аргументацию Кремля". (...) Правительство ФРГ, по словам чиновника, перенимает его позицию, пусть и в смягченной форме, и транслирует ее партнерам по обе стороны Атлантического океана. "Если это нормально, то мне можно бросить свою работу", – отмечает издание.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкцийпротив компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительствогазопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.
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