''Приведет к разрушению'': вскрылась серьезная проблема Крымского моста

В оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место, заявил автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, с проседанием моста уже ничего невозможно поделать.

"Это приведет к разрушению моста, он может и сильнее проседать, и перекашиваться в разные стороны, а потом весной пойдет ледоход, который может влиять на опоры", – подчеркнул Росновский.

При этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш отмечает, что Крымский мост был построен с нарушением технологии.

"Не учтены все факторы. Технологически эта часть очень узкая. Поэтому в случае малейших проблем морские пробки создаются очень быстро", – заявил Черныш.

По его словам, когда Россия перекрывала пролив, ставя туда корабль, то за два дня накопилось более 420 суден с обеих сторон.

"Уже было несколько аварий. Где-то суда столкнулись, кто-то был на якорной стоянке, а его оторвало. Они говорят: "Это шторм". А вы что не знаете, что зимой в Азовском и Черном морях бывают штормы? Не знаете, что там ветер? Неужели это не учитывали? Оказывается, что нет", – резюмировал Черныш.

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Ранее на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.