Приведет к коллапсу: Украина оказалась не готова к внедрению директивы о безналичных расчетах

Национальный банк Украины затянул внедрение последней, пятой директивы AML, что может привести к коллапсу в финансовой системе Украины. В частности, ограничения о безналичных платежах без соответствующего информирования общественности приведут к теневым расчетам, зарплатах в конвертах и т.д.

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Внедрение последних положений и процедур последней, пятой директивы AML (Anti-Money Laundering) в Европейском Союзе проходило около двух лет. До 10 января 2020 года страны-члены ЕС должны были привести свое законодательство в соответствие с требованиями директивы "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма".

В данный переходный период, все страны-члены ЕС смогли разработать, внедрить и безболезненно адаптировать всех субъектов рынка к данным требованиям. Украина, к сожалению, оказалась не готова к внедрению последней директивы AML.

Справка: Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.

Финансовую систему может ждать коллапс

6 декабря 2019 года был принят закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX, который вступит в силу 28 апреля 2020 года.

Точнее мы формально успели выполнить требования по имплементации – приняли закон, но Национальный банк Украины до сих пор не определил порядки его выполнения в части удаленной идентификации и верификации пользователей.

НБУ не успел выработать и закрепить в своих нормативно-правовых актах конкретные механизмы удаленной идентификации для небанковского финансового сектора.

Таким образом, весь небанковский финансовый сектор должен будет с 28 апреля выполнять всеобщую идентификацию и верификацию своих клиентов в физических отделениях. Что в условиях общенационального карантина, и в первую очередь, заботы о жизнях и здоровья своих клиентов, не представляется возможным.

В самой пятой директиве AML говорится, что все страны-члены Европейского Союза должны разработать механизмы и процедуры, которые обеспечат безопасную дистанционную или электронную идентификацию.

Также законом Украины №361-IX предусматривается привлечение агентов по идентификации и верификации, но снова-таки, Нацбанком не определен порядок привлечение этих агентов.

Стоит отдельное уделить внимание, что само население Украины не подготовлено к выполнению требований по идентификации и верификации. НБУ необходимо было заблаговременно, до дня вступления закона №361-IX в законную силу, развернуть масштабные обучающие маркетинговые компании. Данные маркетинговые компании мог развернуть сам финансовый рынок, но опять же, в отсутствии нормативно-правовых актов НБУ, он сам не понимает, как выполнять требования данного закона.

С 28 апреля неосведомленность граждан приведет к коллапсу в сфере переводов и платежей в Украине.

В соответствии с новым законом Украины №361-IX, переводы и платежи в наличной гривне от 5000 грн уже подлежат полной идентификации и верификации. Что очень сильно разнится с требованиями пятой директивы AML, которая разрешает проводить переводы до 1000 евро.

Данная инициатива Национального банка Украины не разделяет переводы или платежи на 5000 грн и на 300 000 грн, что в свою очередь, приведет к убийству наличных переводов и возвращению наличных расчетов – зарплаты в конвертах, передача друг другу "мешков денег" и т.д.