Приватизация ГТС Украины: Кабмин раскрыл детали громкой реформы

Кабинет министров опубликовал постановление о выделении газотранспортной системы Украины из управления "Нафтогаза" по принципу ownership unbundling (разделение собственности), который предусматривает приватизацию ГТС.

Об этом говорится в постановлении №484. В документе указано, что по модели OU - ownership unbundling ГТС Украины должны передать в управление государственной компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Постановление обязывает Минэнергоугля, Минэкономразвития разработать до 20 июня проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению "МГУ", который должен предусматривать безусловное возвращение полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" Минэнергоуглю не позднее 1 января 2020 года.

Затем МГУ станет обособленным акционерным обществом. Таким образом, ГТС выйдет из государственной собственности и перейдет в корпоративную собственность.

На модели ownership unbundling настаивали представители правительства и Всемирного банка.

Также правительство обязало "Нафтогаз" и МГУ до 1 августа подать в НКРЭКП заявку на проведение сертификации оператора газотранспортной системы, а также документы для установления тарифов на услуги по транспортировке природного газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня компания "Укртрансгаз" предупредила о возникновении преддефолтной ситуации в стране из-за несанкционированного отбора газа в ГТС Украины.

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