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Приватизация ГТС Украины: Кабмин раскрыл детали громкой реформы

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Кабинет министров опубликовал постановление о выделении газотранспортной системы Украины из управления "Нафтогаза" по принципу ownership unbundling (разделение собственности), который предусматривает приватизацию ГТС.

Об этом говорится в постановлении №484. В документе указано, что по модели OU - ownership unbundling ГТС Украины должны передать в управление государственной компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Постановление обязывает Минэнергоугля, Минэкономразвития разработать до 20 июня проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению "МГУ", который должен предусматривать безусловное возвращение полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" Минэнергоуглю не позднее 1 января 2020 года.

Приватизация ГТС Украины: Кабмин раскрыл детали громкой реформы
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Затем МГУ станет обособленным акционерным обществом. Таким образом, ГТС выйдет из государственной собственности и перейдет в корпоративную собственность.

На модели ownership unbundling настаивали представители правительства и Всемирного банка.

Также правительство обязало "Нафтогаз" и МГУ до 1 августа подать в НКРЭКП заявку на проведение сертификации оператора газотранспортной системы, а также документы для установления тарифов на услуги по транспортировке природного газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня компания "Укртрансгаз" предупредила о возникновении преддефолтной ситуации в стране из-за несанкционированного отбора газа в ГТС Украины.

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Место
Украина
Теги
ГТСУкраинаНАК "Нафтогаз"Кабинет министров Украины
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну и нафиг вам животным она теперь?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ха, убыточные (в скором времени) ликвиды выводят?)
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Иванова Елена, Деточка, ну ты хоть немножко думай прежде чем писать. Статья о ГТС вашей, хотя конечно связь с СП-2 есть, именно после 2020 года ваша ГТС станет практически не нужна. Если не случится чудо и вы найдете варианты использования .
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Иванова Елена
Иванова Елена
Снова проходил мимо, ты свой северный поток 2 уже готов сдать в металлолом?)))
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